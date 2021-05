Ginés González denunciará a Patricia Bullrich

martes 25 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El ex ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que presentará una denuncia contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien lo acusó de pedir coimas en la negociación con el laboratorio Pfizer por vacunas contra el Covid-19. “Una barbaridad de este tipo no la voy a dejar pasar”, dijo en declaraciones a Radio 10.



La ex funcionaria macrista acusó al ex ministro de Salud, Ginés González García, de pedir “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo con Pfizer para producir y distribuir la vacuna en el país. El ex ministro calificó a los dichos de Bullrich como “una manga de locuras que da vergüenza”.



“Si me preguntan cómo estoy, estoy mal. Si me preguntan qué voy a hacer, le digo ‘voy a hacer la denuncia’”, lanzó González García y amplió: “Denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar”.



Pfizer desmintió a Bullrich

Ante las acusaciones de Bullrich, el laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió de manera “categórica” que González García, o cualquier otro funcionario del gobierno le haya pedido coimas como condición insoslayable para adquirir de vacunas contra el Covid-19.



“Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios”, cita el comunicado.