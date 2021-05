Regalo en juego

martes 25 de mayo de 2021 | 6:01hs.

River celebra hoy sus 120 años de vida con un trascendental desafío deportivo por delante: asegurar su clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores frente a Fluminense de Brasil, en la última fecha del grupo D.



El partido, arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, se jugará en el estadio Monumental desde las 19.15, mismo horario en el que se enfrentarán los colombianos Independiente Santa Fe y Junior, que completan la zona.



River tiene servida la clasificación en la mesa de su cumpleaños: sólo necesita sumar un punto y aún perdiendo podría avanzar si Junior no gana en el estadio Bellavista de Ambato, Ecuador, donde tendrá lugar el cruce por los conflictos sociales en Colombia.



Después de su heroica victoria ante Independiente Santa Fe la semana pasada, con Enzo Pérez en el arco, el equipo de Marcelo Gallardo quedó al frente del grupo con 9 puntos, seguido por Fluminense (8) y Junior (6).



Estos tres equipos se repartirán los dos cupos para la fase final de la Libertadores (primero y segundo) y el boleto para los octavos de la Sudamericana, que le corresponderá al que termine tercero.



El Muñeco Gallardo aguadará hasta las horas previas al partido para conocer los jugadores que tendrá disponibles después del brote de coronavirus que diezmó al plantel el pasado sábado 15, un día antes de afrontar el Superclásico ante Boca por la Copa de la Liga Profesional.



Con más de 20 bajas, River tuvo que recibir el pasado miércoles a Independiente Santa Fe sin arquero natural (los cuatro de la lista estaban contagiados) y con apenas 11 jugadores disponibles, uno de ellos el lesionado Enzo Pérez, que se calzó el buzo y los guantes de arquero.



La victoria por 2-1 ingresó en la historia del fútbol mundial y se sumó a la nómina de partidos épicos del ciclo Gallardo, pocos días después del dolor por la eliminación ante el Xeneize.



De los 15 futbolistas contagiados inicialmente, River espera recuperar a 13, lo que sumados a los que ya estaban a disposición cambia notablemente el panorama para la conformación del equipo.



Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser superaron el domingo los estudios realizados por el departamento médico del club.



De no surgir inconvenientes, al cumplirse diez días del diagnostico, todos ellos podrían jugar hoy debido a que la eventual carga viral que podrían portar ya no implica riesgo de contagio según el protocolo de la Conmebol.



En cambio, no serán tenidos en cuenta el defensor chileno Paulo Díaz, que debe someterse a nuevos exámenes cardiológicos por la presencia de una miocarditis, y el arquero Enrique Bologna, afectado por una neumonía leve.



Tampoco Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Leonardo Ponzio, José Paradela, Fabrizio Angileri y Lucas Beltrán, aún no recuperados del Covid-19, pero sí el defensor Javier Pinola, que recibió el alta médica tras superar una fractura en el antebrazo derecho.



A disposición se encuentran Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Milton Casco, Jorge Carrascal, Felipe Peña, Agustín Fontana (tuvo síntomas pero su hisopado dio negativo), Julián Álvarez y Enzo Pérez, disminuido por una lesión grado dos en el isquiotibial derecho.



Fluminense llega golpeado por la derrota del domingo ante Flamengo, su clásico rival, en la final del torneo estadual carioca, situación que intentará revertir con el boleto a la fase final de la Libertadores.