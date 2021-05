La sorpresa de Scaloni

martes 25 de mayo de 2021 | 6:01hs.

El joven delantero de River ya tiene experiencia en las selecciones sub 20 y sub 23.

El técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sumó ayer a la convocatoria para los partidos contra Chile y Colombia, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, a los jugadores de River Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, quien fue citado por primera vez.



La cuenta oficial del seleccionado argentino en Twitter confirmó ayer al mediodía a los tres jugadores del medio local que se suman a la lista que Scaloni anunció la semana pasada, y que comenzarán a entrenarse en los próximos días.



Además del arquero Armani y Montiel, la sorpresa pasa por el cordobés Julián Álvarez, quien es citado por primera vez al seleccionado mayor luego de su experiencia en las selecciones sub 20 y sub 23.



El atacante se ganó la titularidad en el equipo de Marcelo Gallardo por la lesión de Matías Suárez y convirtió tres goles en los últimos siete encuentros.



El futbolista, oriundo de la localidad cordobesa de Calchín, tendrá una difícil competencia ya que Scaloni convocó en esa posición a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Joaquín Correa, Nicolás González y Lucas Alario, quien se recupera de una lesión.



Armani, por su parte, se suma a Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Musso.



Y Montiel se perfila para seguir como el lateral derecho titular por sobre Juan Foyth y Nahuel Molina, otra de las sorpresas de la lista.



Andrada ausente

La ausencia de Esteban Andrada, arquero de Boca, llamó la atención en la lista.



Desde el cuerpo técnico de la Selección se comunicaron con Sabandija para explicarle las razones detrás de su ausencia. La misma se debe a su poco rodaje en el último mes, fruto de una prolongada inactividad tras ser contacto estrecho de un caso de Covid-19 positivo primero, y luego por haber contraído la enfermerdad en Ecuador, lugar en el que permaneció aislado durante 10 días.



Su último partido antes de esa inactividad había sido el 11 de abril, ante Unión de Santa Fe. Si bien regresó al arco del Xeneize en el último partido por la Copa Libertadores, ante Barcelona de Guayaquil, lo cierto es que el equipo técnico determinó que un partido no fue suficiente para que retome el ritmo futbolístico.



Más allá de esta ausencia para los partidos ante Chile (3 de junio) y Colombia (8 de junio), lo cierto es que no está descartado para la Copa América y posiblemente sea parte de esa lista de convocados para el certamen continental.

Convocados para la doble fecha

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Agustín



Marchesín (Porto, Portugal), Juan Musso (Udinese, Italia) y



Franco Armani (River).



Defensores: Gonzalo Montiel (River), Marcos Acuña (Sevilla,



España), Juan Foyth (Villarreal-España), Lisandro Martínez



(Ajax-Holanda), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina-Italia),



Nahuel Molina Lucero (Udinese-Italia), Cristian Romero



(Atalanta-Italia), Nicolás Otamendi (Benfica-Portugal), José



Luis Palomino (Atalanta-Italia), Germán Pezzella (Fiorentina-



Italia) y Nicolás Tagliafico (Ajax-Holanda).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese-Italia), Ángel Di



María (PSG-Francia), Nicolás Domínguez (Bologna-Italia),



Alejandro “Papu” Gómez (Sevilla-España), Nicolás González



(Stuttgart-Alemania), Giovani Lo Celso (Tottenham-Inglaterra),



Guido Rodríguez (Real Betis-España), Lucas Ocampos (Sevilla-



España), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-Alemania) y



Leandro Paredes (PSG-Francia).



Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City-Inglaterra), Lucas



Alario (Bayer Leverkusen-Alemania), Emiliano Buendía



(Norwich City-Inglaterra), Ángel Correa (Atl. Madrid-España),



Joaquín Correa (Lazio-Italia), Lautaro Martínez (Inter-Italia),



Lionel Messi (Barcelona-España) y Julián Álvarez (River).

Para agendar

Argentina se medirá con su par de Chile, el 3 de junio en Santiago de Estero y desde las 21, y el 8 de junio visitará a Colombia todavía con sede a confirmar (este encuentro se pondrá en marcha a las 20).