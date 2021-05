Freddie Mercury tendrá una novela

martes 25 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Freddie Mercury fue una de las voces más importantes del rock. En las últimas horas se conoció que el recordado cantante tendrá su primera novela gráfica a través de Z2 Comics. La obra llamada “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” repasará distintos momentos, desde su infancia en Zanzibar e India, pasando por sus años de educación en Inglaterra, hasta su llegada a la fama junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon.



La historia fue escrita por Tres Dean y contará con textuales que Freddie hizo sobre su vida a lo largo de su carrera.



Las ilustraciones fueron realizadas por los artistas Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang y Amy Liu con la colaboración de David Mack en el dibujo de tapa.