Wanda Nara se vacunó contra el Covid-19 y lo compartió en las redes sociales

martes 25 de mayo de 2021 | 6:00hs.

En las últimas horas Wanda Nara contó en redes sociales que recibió la vacuna contra el coronavirus.



Desde París, donde vive con sus hijos y su marido Icardi, la mediática manifestó sus deseos de que todos puedan estar inmunizados y aprovechó la ocasión para referirse también a la situación que atraviesa la Argentina.



“Hoy fue mi turno. Deseo con todo mi corazón que todos puedan vacunarse lo antes posible”, expresó Wanda en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 8 millones de seguidores.



Además publicó también una foto del momento en que una mujer le aplica la inyección. Allí se la puede ver vestida casi completamente de negro y con un barbijo del mismo color. Pero muy alegre tras recibir la primera dosis de inminuzación del virus que mantiene en vilo al mundo entero desde marzo del año pasado.



En la publicación también hizo foco en su deseo de que en el país todos estén inminuzados lo antes posible: “Deseo que mi país supere pronto esta terrible situación que tan triste nos tiene a todos”.



De inmediato, muchos seguidores le dejaron comentarios expresándole que están muy contentos con la noticia de su vacunación. Así como también se unieron a su deseo de que la pandemia culmine pronto.



En los últimos posteos, Nara se mostró de paseo con su pareja, Mauri Icardi, y con sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca.



También, disfrutando de su faceta de empresaria ya que lanzó una línea de maquillaje y agotó todos los productos en apenas 24 horas.



La mediática anunció la novedad con un pequeño vivo desde su casa y a las pocas horas la web colapsó de pedidos por parte de sus fans argentinas que quieren tener sus maquillajes. ¡Un verdadero éxtio!



Sin tantas restricciones

El 29 de abril, el presidente francés Emmanuel Macron fijó el 19 de mayo como la fecha para la reapertura parcial de restaurantes, cafés y bares, así como de tiendas y lugares culturales que debieron cerrar durante la pandemia del coronavirus.



Por eso, hace menos de una semana la empresaria compartió en sus redes sociales la felicidad que sintió con el comienzo de esta etapa.



Para celebrarlo, decidió dar un paseo por las calles de París y hasta se sentó a tomar un café junto a toda su familia. Pero, no todo salió como esperaba dado que el clima no la acompañó y las lluvias hicieron que debiera retirarse antes de lo que tenía planeado.



“Abrieron París y volé”, manifestó en Instagram junto a una foto donde se la ve sentada bebiendo algo.



Momentos después, cuando el mal tiempo comenzó a mojar las mesas y las sillas dispuestas en la vereda, Wanda parecía no querer irse: “Nada va a arruinar mi día”, dijo entre risas en un video señalando que el mal tiempo no arruinaría sus planes de salir de paseo después de tanto tiempo de encierro.



Ahora, Francia continuará con su plan de una apertura que se completará el 30 de junio, cuando se levanten todas las restricciones con excepción de los clubes y boliches.