Twenty One Pilots estrena un álbum cargado de alegría

martes 25 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Twenty One Pilots no necesita probarle nada a nadie. Desde que el éxito de Blurryface (2015) los impulsara a los escenarios de todo el mundo, con su mezcla de sonidos y una inevitable conexión con el público, la banda se movió en post de crear su propio universo musical explorando la psiquis y los temores mundanos.



Con su nuevo álbum, Scaled and Icy, deciden romper con las temáticas que le valieron su reconocimiento global y salir a la superficie con tremenda positividad.



En charla vía Zoom con La Viola. Josh Dun -baterista- explica que estas canciones nacieron durante la cuarentena sobre una necesidad de ponerle un poco de buen humor al momento de incertidumbre y caos mundial.



Ese sonido reformulado, después de dos discos que la rompieron -en hits y en charts- representa una apuesta fuerte para una banda que tiene mucho para perder, pero del que logran salir airosos con un disco fresco, bailable y relajado.



Ya desde el primer tema, ‘Good Day’, se marca la ruptura, porque si en los álbumes que los catapultaron al estrellato las atmósferas densas poblaban las canciones, en Scaled and Icy se despojan de la artilugios sin perder su esencia.



¿Cuántas de las emociones que atravesaron en este año pandémico quedaron reflejadas en el álbum?

Creo que, a veces, las emociones, el humor personal y el estado del mundo pueden ir de la mano.



Nos dimos cuenta de que íbamos a atravesar un periodo de soledad y oscuridad, y un poco de aburrimiento. A lo largo del último año y medio, con la cosas como están en el mundo necesitábamos, para nosotros y el resto, escribir canciones con mayor luminosidad.



De manera indirecta, este álbum suena y se siente relacionado con cómo la pandemia nos afecto a todos.



La música es más optimista al estado sofocante de Trench, ¿hubo una intencionalidad o simplemente fluyeron?

Fue intencional, pero también a veces creo que hay una serie de eventos que contribuye a la inspiración de las canciones. Y también se ve reflejado el estado de nuestra vida, Tyler fue padre, yo me acabo de casar, y eso jugó un rol en el disco.



¿El éxito descomunal de Trench le otorgó mayor presión en la grabación del disco?

Creo que sí. Siempre tratamos de entender y ver cómo nuestro trabajo fue realizado.



Siempre que estás moviéndote hacia adelante en el arte, haciendo más discos, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y una de ellas es cómo nos sentimos, qué tipo de canciones queremos escribir pero también con qué canciones del disco anterior la gente se sigue relacionando, escuchando y disfrutando. Tomamos en cuenta lo que la gente quiere.



También vemos qué demanda el mundo, especialmente ahora que creo que no tendría sentido para nosotros escribir canciones oscuras después de que la gente sufriera tanto y se sintiera sola y aburrida. No se cuánto ayudaría eso.



Es una mezcla de todo eso lo que entró en juego cuando tratamos de descifrar sobre qué escribir.



Es una jugada arriesgada moverse de ese sonido porque podrían haberse mantenido ahí siendo exitosos, sabiendo que a los fanáticos les encanta, pero sintieron la necesidad de un desafío.

De alguna manera es así. No creo que nuestro último disco tuviera que dictar cómo escribir el próximo.



Pero en ocasiones, puede jugar un rol importante y creo que porque Blurryface tuvo tanto éxito comercial que quisimos escribir Trench desde una perspectiva que fuera más para nuestros fanáticos y no sentir que estuviera orientado a gente que ocasionalmente prende la radio o pone la música de fondo.



Trench nació de ese lugar y creo que eso sirvió su propósito y nos dio la posibilidad de trabajar en este disco como si fuera nuestro primer álbum. Escribimos sobre lo que quisimos. Creo que Trench asustó a alguna gente y mantuvo a otra, entonces este nuevo álbum es para la gente que se quedó con nosotros. Está bueno tener esa libertad.



¿Por qué decidieron salir con el disco a pesar de que no pueden tocarlo en vivo?

El último año y medio estuvo mal. Es lo que más nos gusta, salir de gira y tocar para la gente, poder viajar.Amamos tocar para los fans pero creo que no hacer nada tampoco hubiera estado bien.



Queríamos escribir y lanzar un álbum, así que lo hicimos y no sabemos cuánto falta para que podamos volver a tocar en vivo pero sí creo que sucederá. Estas canciones continuarán existiendo cuando los shows vuelvan y podremos tocarlas.



Si tuvieras que rankear públicos alrededor del mundo, ¿por qué elegirías a la Argentina como el mejor lugar para tocar?

¡Por Dios! Simplemente son tan enérgicos y eléctricos en los recitales.



Creo que la última vez que fuimos fue en Lollapalooza y nunca voy a olvidarlo, fue una experiencia increíble y la manera en que aman, admiran y respetan la música al punto de que no pueden no mostrarlo de manera tan física y audible es muy inspirador.



Esperamos poder volver muy pronto.