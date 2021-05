Determinación de prioridades

martes 25 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La provincia de Misiones está a doce días de atravesar sus elecciones de medio término, se renovarán veinte de los cuarenta diputados provinciales que conforman la Cámara de Representantes y en el caso de la ciudad de Posadas, los comicios definirán a siete nuevos concejales para el deliberante municipal, de los catorce legisladores que lo componen.



Esto ha generado que vuelva a discutirse públicamente qué ciudad queremos, puede verse a muchos candidatos postular las propuestas que llevarían a los respectivos parlamentos en caso de ser elegidos y muchas de ellas resultan por demás interesantes. Sin entrar en nombres o partidismos, es evidente que todos tienen muchas cosas en común. Por un lado, lo más destacable -en líneas generales- es el protagonismo que ha asumido definitivamente la sustentabilidad en las agendas públicas. Los vecinos de Posadas se interesan y quieren participar activamente de una ciudad que respete nuestro ecosistema, al hábitat urbano y a nuestros animales. Hay una conciencia ambiental extendida que necesita ponerse en acción y buscará canalizarse a través de los candidatos que mejor la interpreten.



Y, por otro lado, el nuevo paradigma de la gobernanza exige al Estado que tienda hacia la profesionalización. Para lograr una mayor eficiencia del estado, es necesario contar con funcionarios públicos formados. Evidentemente un candidato no puede tener esa formación formal en todos los temas importantes para una comuna, pero -afortunadamente- empieza a hacerse evidente la presencia de asesores debidamente capacitados que participan en la elaboración de los proyectos, lo que nos permite redundar en propuestas de calidad, en todas las áreas.



En agosto pasado, ONU-Hábitat publicó una guía metodológica muy oportuna para que cada municipio pueda, partiendo de la gobernanza, elaborar su propio Plan de Recuperación Socioeconómica en contexto de Covid-19, es un documento fundamental para la determinación de prioridades en cada ciudad. Se adjunta la publicación en QR.



En el caso particular del desarrollo sostenible de nuestra capital, durante este tiempo particular, en los espacios de debate, mesas redondas y conversatorios se ha venido tratando muchos temas vinculados al mediano y largo plazo, temas de zonificación, código de edificación o planes para el 2035 y el 2050. Pero hay también temas que necesitan ser resueltos pronto, que exigen de la acción de los legisladores desde el primer día que asuman sus bancas.



Estos temas son:



1) Trabajo. Es clave apoyar a los emprendedores y pequeños productores, potenciando su crecimiento. La ciudad debe asumir el rol de catalizador en la consolidación de recursos humanos competitivos, instruyéndolos y ofreciendo cursos accesibles para todos. Espacios como las Ferias Francas son la oportunidad de salida laboral para artistas, artesanos y pequeños emprendedores gastronómicos, que no podrían ofrecer sus productos o servicios en otros ámbitos. La ciudad puede ofrecer muchas soluciones a los que no tienen trabajo.



2) Seguridad. Aspiramos a que la ciudad sea segura para todos los vecinos, en todas sus calles y a cualquier hora del día. Para esto es necesario avanzar en la creación de un cuerpo de vigiladores urbanos que asista a la policía y aumente la presencia del estado en la vía pública. La ciudad podría además contar con su propio centro de monitoreo de videovigilancia en coordinación permanente con sus vigiladores y la policía provincial.



3) Turismo. La ciudad necesita afirmarse como una plaza de permanencia para los visitantes, tanto nacionales como internacionales, respetando su carácter de gran contacto con la naturaleza y el río, disfrutándolos sin deteriorarlos. Y para ello necesitamos equiparnos con una infraestructura atractiva nos que permita recibir a los turistas y los aliente a prolongar su estadía recorriendo y visitando las atracciones recreativas, de esparcimiento y deportivas con las que contamos.



Estos tres aspectos propuestos son parte de cualquier plan a largo plazo, pero -sin dudas- también necesitan ser atendidos hoy.



En definitiva, los vientos de cambio que traerán los comicios pueden ser muy buenos para nuestras velas si buscamos aprovecharlos para darle impulso a Posadas en el rumbo y los aspectos que necesitamos (y nos merecemos) como capital de una provincia argentina, pero primero debemos tener en claro hacia dónde queremos ir porque -como escribió el filósofo Séneca en la antigüedad- para el que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento lo deja bien.