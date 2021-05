Qué ver, leer y escuchar

martes 25 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Oxygen

Netflix, Online



Liz Hansen es una doctora que se despierta en una sala criogénica sin recordar cómo llegó allí. La habitación está perdiendo oxígeno rápidamente. Liz necesita averiguar quién es, por qué está allí y cómo solucionar su situación de pesadilla.



El precio de la verdad

Amazon, Online



Un abogado descubre que una serie de muertes están vinculadas a una de las compañías más grandes y poderosas del mundo. Al tratar de demostrar la veracidad de sus investigaciones, pone en peligro su futuro laboral, su familia y su propia vida.



Stars. Estrellas fugaces

Anna Todd



Karina tiene veinte años y un trabajo sencillo en un centro de bienestar. Tras comprobar que la mayoría de las relaciones fracasan decide que sólo quiere una vida tranquila. Y eso significa seguir una estricta política de no-citas. Hasta el día que conoce Kael.



El funcionamiento general del mundo

Eduardo Sacheri



En cuatro días de viaje este hombre ensimismado y torpe les contará a los jóvenes una historia oculta que es la suya

y la de su desangelada adolescencia, la suya y la del Primer Torneo Interdivisional de Fútbol del Colegio Nacional Normal Superior Arturo Del Manso, jugado en 1983.



Here comes the sun

The Beatles



Escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969, esta canción, junto a Something, es una de las más exitosas del compositor. Cantada por la legendaria banda de The Beatles, el single es un clásico del folk pop y tiene millones de reproducciones.



La familia

Pimpinela



Esta canción, una de las más conocidas del clásico dúo argentino, cuenta con versiones en inglés, italiano y portugués. También ha ganado reconocimientos nacionales e internacionales, es cantada por los hermanos Lucía y Joaquín Galán.