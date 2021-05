Flor Peña contó que incluiría a Gallardo en su relación poliamorosa

lunes 24 de mayo de 2021 | 4:55hs.

Después de haber sido noticia por criticar a Carlos Tevez en Twitter, Florencia Peña volvió a hablar de fútbol pero en este caso por un motivo completamente distinto. En una reciente entrevista aseguró que incluiría a Marcelo Gallardo, el DT de River, en su practica de poliamor. “Mi marido estaría contento”, aseguró.

“Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza“, sostuvo Peña en declaraciones a radio Continental.

Al hablar del poliamor, le preguntaron a quién incluiría y sin dudar respondió que al DT de River: “Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”.

Asimismo, hizo hincapié en la reciente victoria del equipo ‘millonario’ ante Independiente Santa Fe por 2 a 1 por la quinta fecha de la Copa Libertadores y volvió a destacar la figura de Gallardo: “Más allá de que River tiene una templanza y para mi tiene el mejor líder que dio el fútbol argentino, lo que pasó ahí uno lo vivió como una hazaña, con Enzo Pérez en el arco”.