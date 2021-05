Pareja que espera un hijo escapó a tiempo del incendio de su casa

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Una pareja compuesta por un soldado del Ejército Argentino y su esposa embarazada de siete meses perdieron todo ayer, luego de que un incendio consumiera su casa en la localidad de San Javier. Ocurrió en horas de la mañana y por fortuna los daños son sólo materiales.



Efectivos de la comisaría local tomaron conocimiento de los hechos poco después de las 11. Al llegar al lugar, que queda a poco más de 100 metros de la avenida Paraguay, en el barrio San Juan, la patrulla se encontró con que las llamas ya habían avanzado sobre la estructura de madera y el techo de zinc.



Se trata de un inmueble de cinco por ocho metros con piso de material. Para apagar el fuego y los trabajos posteriores, además de la Policía, se hicieron presentes Bomberos Voluntarios y personal de la Municipalidad local. El lugar quedó totalmente consumido y no fue posible rescatar nada.



Los dueños de casa son Oscar Ferreira (22) y Malena K. (22), quienes salieron a tiempo, evitando una tragedia. Ferreira, que se desempeña en el Ejército local, detalló que las llamas se iniciaron cuando intentó prender la cocina a leña con un poco de nafta.



El Territorio estuvo en la víspera en el lugar de los hechos y constató las graves consecuencias del ígneo. Sin embargo la desolación abrió paso a la solidaridad y ya en horas de la tarde una cuadrilla de más de 10 personas cercanas a la pareja movían los elementos consumidos por el fuego para liberar el lugar a una nueva construcción.



Palas y carretillas levantaban muebles quemados, vestimentas y ropas de cama para cargarlos en una camioneta que luego se desecharon. El piso negro y el fuerte olor a humo estaban a tono con las bajas temperaturas y el viento de un día gris, pero todos coincidieron que “lo material se recupera”.



“Yo me levanté a las 9.30/10. Lo primero que hago es apagar las luces de afuera y le dije a mi señora que se quede acostada, que yo iba a hacer el fuego porque hacía mucho frío”, dijo Ferreira en una breve charla con este medio. Detalló que siempre inicia las llamas de la misma forma y que el incendio ganó toda la estructura en cuestión de segundos.



“Hago fuego, pero como estaba mojado siempre le puse un poquito de combustible. Siempre prendo así. Le puse, prendí, giro y cuando me doy vuelta de nuevo ya no pude hacer nada más. Le saqué a mi señora como pude, me quemé un poco el pelo, las cejas”, amplió. El ademán describió que el fuego lo rodeó de forma inmediata. “El fuego empezó de una”, insistió.



Su mujer está embarazada de siete meses y medio, por lo que la tranquilidad de Ferreira se explica en que ella esté bien. Si bien no saben qué ocurrió realmente, el joven y su familia desarrollaron la hipótesis de que alguna fuga en la manguera de gas pudo colaborar con la expansión del fuego. Sin embargo, insiste que “gracias a Dios no pasó nada grave, lo material se recupera”.



Agradeció también a los familiares y amigos que se acercaron al lugar, además de otros compañeros de trabajo que no paraban de llegar para colaborar con las tareas.



Para poder colaborar con la joven pareja en esta difícil situación, comunicarse al celular 3754-473887.