Misiones realizó diez ablaciones y aspiran a duplicar esa cantidad

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:06hs.

Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.



Por ese motivo, este mes se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos argentinos.



El año pasado, pese a presentar inmensas dificultades a causa de la pandemia, Misiones logró sostener la procuración (y posterior trasplante) de órganos y tejidos, que en el primer caso alcanzaron los 24 y en el segundo, 52.



Esto posicionó a la provincia como primera en el ranking y el objetivo este año es poder mantener esos números, ya que de cada donación se pueden realizar diversos trasplantes.



Luis Alberto Esquivel, director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis), explicó en diálogo con El Territorio: “El año pasado en todo el país hubo una disminución drástica de la cantidad de órganos y tejidos procurados para trasplantes, pero en ese marco Misiones mantuvo un nivel aceptable y lideró la tasa por millón de habitantes, tanto de órganos como de tejidos”.



Dicha tasa fue de 19 donantes por millón de habitantes, cuando la media nacional apenas alcanzó a 10.



“Este año estamos tratando de mantener ese nivel y superarlo. La meta es mantener la cantidad de órganos por cada millón de habitantes superior a 20 procesos, que da unos 50 órganos disponibles para trasplante. Y para tejidos el año pasado llegamos a 52 donantes que dieron 104 córneas y este año esperamos llegar también a ese número”, detalló Esquivel.



En lo que va del año, en la provincia se realizaron diez operativos de donación de órganos, que posibilitaron 24 trasplantes, y 22 de tejidos, que equivalen a 44 córneas.



Faltando poco más de seis meses para cerrar el año, los números son alentadores y apuntan a que podrán igualar e incluso superar a los del año pasado.



Las instituciones generadoras de donantes fueron el Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, en Posadas, donde se realizaron seis donaciones de órganos de pacientes cadavéricos (dos mono y cuatro multiorgánicas); el Samic de Oberá (dos ablaciones multiorgánicas y una monorgánica) y el Sanatorio Boratti, con otra multiorgánica.



Mientras, a los de tejidos se sumó el Samic de Eldorado.



Los datos los proporcionó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).



Además, Esquivel resaltó que -mayoritariamente en los centros de salud privados- se realizan donaciones de riñón e hígado con donantes vivos, que sólo pueden ser autorizados entre familiares.



En lista de espera

Actualmente la provincia tiene 119 personas en lista de espera para recibir órganos: 91 renal, 22 hepático, tres intratorácico y tres sin detalles; mientras que cuatro pacientes se encuentran a la espera de córneas.



Además, 285 personas están en proceso de inscripción.



“En la lista de espera en todo el país, la mayor demanda es para riñones y córneas. En Misiones, nuestra lista de espera de córneas cada año llega a cero, es decir que todos los pacientes en lista reciben su córnea en un lapso de pocos meses; las córneas no son una preocupación en la provincia”, destacó Esquivel.



Asimismo, comentó que “hay procesos de mejora continua, este año con el Superior Tribunal de Justicia vamos a hacer procuración de córneas en la nueva Morgue Judicial, que es una institución muy moderna, bien equipada y que va a posibilitar acceder a cadáveres que de lo contrario se pierden para la donación”.



Al ser consultado sobre los procedimientos en época de pandemia, explicó que los análisis para poder donar son estrictos, se sepa o no que el paciente tuvo Covid-19.



“Ya no vale una muestra PCR, ahora hay que tomar la muestra del fondo de los bronquios, eso se hace sólo con un sistema posible en las terapias intensivas. Son análisis complejos que llevan su tiempo, pero el equipo de procuración está preparado para eso; es mucho más esfuerzo, pero se está cumpliendo”, aseguró.



Finalmente, y en el marco del Mes de la Donación de Órganos en Argentina, el profesional alentó a informarse sobre el tema con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de otras personas y en muchos casos, la vida misma.



“Que busquen la forma de hablar del tema para sacarse de encima mitos que nos perjudican a todos, porque todos podríamos llegar a ser receptores de órganos, o alguien de nuestra familia, y la única alternativa es que haya donantes. La educación en este sentido es muy importante”, cerró Esquivel.



A nivel nacional, 6.954 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento; se realizaron 533 trasplantes, 200 personas donaron sus órganos y 4,37 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes en todo el país, que en Misiones este número representa el 7,84.

Ley Justina para la donación de órganos

La Ley Justina se creó en homenaje a Justina Lo Cane, la chica de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón. El 26 de julio de 2018 su nombre se convirtió en justicia para miles de personas que ahora pueden recibir una donación. La ley 27.447 dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Así, las personas que deciden no donar sus órganos, deben inscribirse en un registro de no donantes. Antes de esta ley, la ablación sólo se concretaba en la persona que había expresado su voluntad de ser donante, y en caso de no existir registro por la afirmativa o negativa, la familia tenía la decisión final. En septiembre de 2018, la provincia de Misiones adhirió a la ley nacional 27.477.

Situación en Misiones

119

Lista de espera de órganos (1)

24

Trasplante de órganos 2021 (2)

10

Donantes reales 2021 (3)

7,84

Donantes PMH 2021 (4)

(1) Corresponden a residentes en la provincia

(2) Con donante cadavérico, efectuados a los residentes en la provincia

(3) Originados en establecimientos de la provincia

(4) Donantes reales por millón de habitantes de la provincia (prevalencia)

Fuente Cucaimis