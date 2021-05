Diputado pidió a Rodríguez Simón “que se entregue”

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El diputado del Parlasur y presidente del Observatorio de la Democracia de ese organismo, Oscar Laborde, pidió ayer a su par en ese foro y dirigente macrista, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, cuyo pedido de asilo político rechazó Uruguay, que se presente a la indagatoria en la Justicia argentina porque tiene “todas las garantías que otros no tuvieron”.



En un largo hilo en la red social Twitter, Laborde envió varios mensajes (con fotos incluidas) a Rodríguez Simón, luego de que la justicia penal de Montevideo, Uruguay, rechazara la acción de habeas corpus presentada por el diputado en el Parlasur por Cambiemos.



Con esa acción Rodríguez Simón pretendía asegurarse que no sería detenido en ese país, en la causa donde se investiga si integró una asociación ilícita para presionar a los accionistas del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, quienes así lo denunciaron ante la justicia.



“Entregate, Pepín, la Justicia de Uruguay no compró tu historia de víctima y solamente tenés que presentarte a dar tu testimonio. Quedate tranquilo que nada de esto va a pasarte”, fue su primer posteo.



Luego recordó que “es solamente una indagatoria, no te van a sacar temprano de tu casa, frente a tu mujer e hijas y esposarte en pijamas. Cómo lo hicieron con Amado Boudou”, publicó, junto a la foto donde se ve el arresto del ex vicepresidente Amado Boudou en 2017.



“Todos los que vos perseguías, y contra los que operaste, se presentaron cuando los convocaron”, dijo y recordó que “Cristina Fernández tuvo decenas de citaciones a indagatorias y se presentó a Todas”, en referencia a la ex mandataria.



“De todos los que vos perseguiste, nadie se profugó. Por supuesto no te van a aplicar la prisión preventiva como a muchos, que es la capciosa y novedosa doctrina Irurzun, con el que vos tomabas café”, continuó.



En otro tuit, Laborde le deseó que “ojalá sea justicia, ojalá se sepa si eras un empleado, si sólo cumplías órdenes de Mauricio Macri, quien figura como tu jefe en la asociación ilícita”, y a quien definió como su “amigo de la infancia, que ahora parece desconocerte”.



Entonces agregó: “Se que disfrutás las reuniones con tus amigotes de la Justicia, como cuándo invitaste a (al presidente de la Corte Suprema) Carlos Rosenkrantz, al casamiento de tu hija. Pero quizás acercándote al tribunal te haces un nuevo amigo, para alguna fiesta futura”.