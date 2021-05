Pese a nuevas restricciones, las fiestas clandestinas proliferan

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Si bien las últimas restricciones impuestas no alcanzan a todas las localidades misioneras, las fiestas no están permitidas por el riesgo de contagios que suponen numerosas personas reunidas en un mismo espacio y sin los debidos cuidados sanitarios.



Sin embargo, fin de semana tras fin de semana son varias las detectadas en los diferentes controles de la Policía y de las propias comunas. En ese sentido, en Posadas se registraron varias fiestas clandestinas y en Puerto Iguazú un bar realizaba una reunión no autorizada, en el marco de las restricciones por la pandemia del coronavirus



Poco antes de las 3 de la madrugada de ayer, según se informó, la Comisaría Decimoctava de Posadas intervino en una fiesta a solicitud del personal de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.



En conjunto con las comisarías 11 y 15, en el barrio Aeroclub, el personal de la Municipalidad constató una fiesta clandestina de 15 años en una casa particular, en la cual se contabilizó un total de 50 personas aproximadamente.



Se labró el acta correspondiente y se procedió luego al despeje del lugar, finalizando el evento sin incidentes.



Poco después, según informó también la comisaría 18, se conoció sobre otra fiesta clandestina en el barrio Hermoso de la ciudad capital. Se informó que tras entrevistas con el propietario, manifestó que se hallaba realizando una fiesta de cumpleaños en la cual se contabilizó unas 45 personas.



En tanto que antes de la medianoche, todavía en la noche del sábado, la comisaría 20 detalló que se constató sobre una fiesta clandestina en el barrio Sol de Misiones, en Itaembé Miní y se le solicitó a las personas, aproximadamente 16, que se encontraban dentro del domicilio que se retiraran del lugar.



Mientras, la Comisaría Cuarta de Puerto Iguazú informó a la vez que se concretó un operativo en conjunto con la División Infantería, la Seccional Tercera y la División Drogas Peligrosas, la clausura de un evento no autorizado.



Fue alrededor de las 3.15 de ayer en un bar pool del barrio Las Palmeras, en donde al propietario del local, de 48 años, se le notificó de las normas y protocolos vigentes en cuanto a la realización de eventos por la pandemia de Covid 19, admitió no poseer habilitación.



Así las cosas se labró el acta por la comisaría jurisdiccional, donde se dejó constancia de la situación. Las autoridades solicitaron a las 30 personas aproximadamente en el lugar, que se retiren en forma voluntaria.



Los testeos durante el día patrio

Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que durante el feriado el centro de testeo de Posadas que funciona en el Parque de la Salud atenderá hoy desde las 14.30, mientras que mañana no se harán hisopados,



Por otra parte, Misiones registró ayer otras tres muertes por coronavirus y 184 nuevos casos positivos, acumulando así, desde la llegada de la pandemia, 333 víctimas mortales y 19.254 casos positivos. En tanto que del total de los casos, lograron recuperarse 17.479 pacientes (139 en la jornada de ayer).



Las víctimas mortales fueron un hombre de 65 años de Eldorado que estuvo internado en el Samic de Eldorado y además padecía hipertensión arterial y Epoc. La otra persona fallecida fue una mujer de 71 años de Posadas que estaba internada en el área crítica del Hospital de Fátima y padecía además diabetes e hipertensión arterial. Por último, un hombre de 39 años con obesidad, que era oriundo de Colonia Delicia y estaba internado en el Samic de Eldorado.



De los nuevos pacientes positivos, 170 poseen nexo epidemiológico establecido, mientras que catorce poseen nexo epidemiológico en estudio.



A la fecha, Misiones presenta 1.442 casos activos con 99 pacientes internados. Por otra parte, son 7.483 las personas aisladas preventivamente.



A nivel nacional otras 375 personas murieron y 24.801 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 74.063 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.539.484 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 6.214 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 73,5% en el país y del 76,6,1% en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).