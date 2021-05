Muy cerca, pero es sólo el inicio

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:01hs.

El tenista misionero Ezequiel Monferrer (83° del ranking ITF Junior) tuvo una excelente semana en Portugal, pero ayer no pudo alcanzar la corona al caer ante el local Jaime Faria (166°) por 6-7 y 6-4, en el torneo J3 de Lousad. Aunque sigue la gira del posadeño y esta es la primera parada.



Es que tras este desempeño, esta semana será parte del J2 Hannover, Alemania, donde hará su debut ante el checo Jakub Mensik..



En semifinales en Portugal, Monferrer superó al local Pedro Liborio por 7-6, 5-7 y 7-5 para alcanzar su tercera final ITF, aunque ayer no logró la frutilla del postre ante la resistencia y buen juego de su rival. Pero de igual manera, el misionero cosechó buenos puntos y volverá a estar dentro de los 70 mejores juniors del mundo.



Ezequiel, con 17 años, es el número 1 del país en su división y su objetivo de jugar el Roland Garros de la categoría, que se desarrollará de 4 al 7 de junio.



Recientemente el posadeño, previo a su gira por Europa, tuvo una charla con Olé en la que compartió que con su 1,73 metro de altura quiere seguir los pasos de Diego Schwartzman (9°). Sin embargo, su ídolo es Juan Martín Del Potro (172°) y su consejero, el ex top 20, José Acasuso. Además señaló que dejó Posadas para mudarse a Buenos Aires y sumergirse en una vida en el polvo de ladrillo que recién comienza.



“Tengo una gira con el objetivo de sumar puntos para poder jugar Roland Garros junior, donde se clasifican los mejores 56 del mundo. Ahora estoy 71°”, señaló Monferrer. Y el primer paso ya fue dado.



Por ello es importante para el misionero alcanzar una nueva final en tierra alemana para lograr acceder a su meta deportiva de esta temporada en París y ser parte del torneo de polvo de ladrillo más importante del tenis.