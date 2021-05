Fin de la temporada: cómo mantener la piscina en invierno

lunes 24 de mayo de 2021 | 0:00hs.

Las bajas temperaturas por fin se hicieron presentes en Misiones y todo indica que este es el inicio de la temporada. La piscina quedará olvidada por unos meses y es importante tener en cuenta algunos detalles para que en septiembre no haya que gastar mucho dinero en reparaciones.



Por ejemplo, conservar el contenido de la pileta, es en lo que se debe poner mayor atención. Algo que se debe realizar como mínimo en forma semanal es limpiar la superficie, en especial si contiene hojas o elementos que pueden llegar a contaminarla y hacer que se vuelva verde. Simplemente, con un sacahojas se puede hacer ese trabajo, según aconsejan quienes venden elementos para piscinas.



Una inversión necesaria a tener en cuenta es colocarle un filtro para retener la suciedad de mayor tamaño, como pelos, hojas, césped, papeles, entre otros. Aunque su función no es remover bacterias, permitirá que el tratamiento químico que se aplique sea más eficaz. Con un filtro sucio, la calidad del agua empeora y será necesario utilizar más productos químicos para eliminar los gérmenes y mantener el agua en condiciones. Son diversas las marcas de filtros que se pueden encontrar en el mercado.



Agua y mantenimiento

Muchos expertos no recomiendan vaciar la piscina después de la temporada de baño. Y las razones son varias, entre ellas, que supone un enorme gasto de dinero: vaciar la piscina al finalizar la temporada supone tirar muchos litros de agua que habrá que volver a rellenar para la puesta a punto de la piscina. Posibles problemas estructurales: al vaciar la piscina se elimina la presión que ejerce el agua sobre el fondo y las paredes, lo que puede provocar problemas en la estructura. Si se vacía la pileta, la reducción de la presión que ejerce el agua contra las paredes puede provocar tensiones que causen rajaduras y pérdidas, e incluso sufrir el desprendimiento de mampostería o azulejos debido a las diferencias de temperatura.



Por último, el impacto medioambiental, ya que además de la cantidad de litros de agua que se desechan con el vaciado de la piscina (y los que luego se consumen con el llenado), el agua de la piscina contiene compuestos químicos que pueden ser dañinos para el medioambiente.



Más cuidados

Desde piscinas Igui comentaron que “es importante ponerle un cobertor a las piscinas cuando se va a utilizar sólo para el verano”. Hay cobertores de varios tipos, y evitan la caída de hojas e insectos, pero también el congelamiento del agua. Si la piscina no tiene cobertor, es importante recoger las hojas de la superficie de manera regular para evitar que el agua se ensucie o que terminen en los mecanismos de la bomba.



Es importante cuidar la limpieza del agua de la piscina en época invernal, ya que, como ocurre en el resto de las estaciones, en esta también existen microorganismos o elementos externos que la perjudican, por ende es necesario utilizar productos como alguicidas, bactericidas y clarificante por lo menos cada 15 días. Estos y otros complementos deben ser disueltos antes de su aplicación, ya que en grandes concentraciones pueden llegar a afectar y decolorar la pileta.



Una recomendación de Igui para que la pileta dure como nueva más tiempo es “usar ionizador solar constantemente, este protege la pintura, y el exceso de cloro que blanquea la pintura de piscinas de fibra y de hormigón”.



Están también quienes desean meterse al agua todo el año y para ellos también hay alternativas. Una muy novedosa es las aplicaciones más sencillas de la energía solar térmica: en los sistemas para climatizar piscinas. Las principales ventajas del sistema son el mantenimiento nulo y que no consume ni gas ni electricidad para el calentamiento del agua.



De todas formas siempre es recomendable el realizar un estudio pormenorizado de la piscina y de nuestras necesidades, para así poder determinar cual es el sistema de climatización más adecuado.