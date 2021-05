Buscan reformarse

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:05hs.

En 2016 Nelson Castelli llegó a la presidencia de la Liga Posadeña y hace algunos días consiguió el apoyo necesario por parte de los clubes para continuar al frente de la entidad que maneja el fútbol capitalino.



Si bien el mandato de Castelli vencía a fines de 2020, por la pandemia de coronavirus hubo una prórroga y por eso se realizará mañana la nueva elección de autoridades, aunque el ex presidente de Brown continuará al frente de la Liga.



El mandamás liguero repasó algunos puntos altos de su gestión y lo que tiene en mente para lo que se viene, tras más de un año sin competencia local, pero con la presión de tener que jugar para clasificar a los equipos al torneo Regional Amateur.



“Estamos esperando que aplaque la pandemia. Siempre decimos que primero la salud. En base a eso empezaremos a ver el cronograma y el fixture que tendremos, para ver qué equipos nos van a representar en el torneo Regional Amateur”, comentó Castelli en cuanto a la situación local, pero se lamentó la poca coordinación a nivel nacional e internacional: “Paramos el torneo de AFA, pero los de Conmebol continúan. Son contradicciones que hay que ir corrigiendo”.



AFA para, pero el calendario no se mueve y eso le suma presión a las ligas locales. “El torneo Federal A va a comenzar en enero de 2022 y los equipos del Regional tendrían que llegar clasificados, lo que hace que en lo inmediato deberíamos jugar un torneo para clasificar a los equipos y así, en agosto o septiembre, tener a los clasificados, para que tengan un poco de descanso y también planificar su temporada si es que ascienden”, explicó el presidente en cuanto a lo competitivo.



Hace ya varios meses que desde la Liga Posadeña presentaron los diferentes protocolos necesarios para volver a la competencia, pero nunca recibieron el visto bueno por parte del gobierno provincial, que con las últimas medidas nacionales tendrá la excusa perfecta para seguir dilatando el regreso del campeonato posadeño.



Un poco de balance

“Creo que se lograron varias cosas. En cuanto al futsal Fifa, que no tiene la difusión del futsal de salón, logramos traer un torneo Nacional con Boca y River. Recibimos un Regional en el Finito Gehrmann. De a poco vamos consolidando el fútbol femenino. Instalamos la Copa Posadeña, que quedó en el calendario desde hace algunos años”, repasó Castelli en referencia a algunos puntos altos de su gestión hasta el momento.



Pero lejos de quedarse con algunos proyectos que vieron luz verde durante sus 5 años al frente de la Liga Posadeña, el presidente detalló que para lo que viene “tenemos que trabajar en tres sentidos”.



“Primero, en la reforma urgente del estatuto, porque sino extraños quieren llegar desde afuera y tomar por asalto nuestra Liga Posadeña, como se intentó hacer ahora (desde un club promovieron la candidatura de una persona por completo ajena a la Liga). La segunda es la formación de dirigentes deportivos. Es necesaria la capacitación de dirigentes, no sólo en el fútbol sino en el deporte en general. Y tercero lograr armar y afianzar un fixture que perdure en el tiempo”, adelantó Castelli.



Otro de los temas recurrentes es el recambio arbitral y, en ese sentido, el presidente valorizó el trabajo que se realizó durante el año pese a las restricciones por la pandemia.



“En esta época de pandemia tuvimos un grupo importante de árbitros que trabajó en la cancha de El Brete, bajo las órdenes del instructor Luis Flores. Se trabajó todo el año sin parar, se capacitó a los árbitros y ahora el ex árbitro (Hugo) Mega estará al frente del Colegio de Árbitros. Creo que dimos un paso adelante, pese a la pandemia, en el tema referato”, analizó.



De abajo para arriba

La formación dirigencial es, sin dudas, un déficit en el deporte misionero, pero en particular en el fútbol también habrá que prestarle más atención a la formación de jugadores y también a inscripción de los pibes, ya que muchos clubes pierden ante los gigantes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba a la hora de reclamar derechos de formación.



“Tenemos que ordenar el tema del fichaje de jugares y lo estamos haciendo con el Sistema Comet (utilizado a nivel mundial). A lo largo del tiempo nos encontramos con que muchos jugadores llegaron a la Primera División y nunca existió el lugar del que salieron. El Sistema Comet vino a corregir esas falencias de los pases de los jugadores”, indicó Castelli.



“Además debemos darle competencia a los chicos, hacer grandes selecciones. En los últimos Nacionales no nos fue bien. Los chicos de Chaco y Corrientes nos sacaron mucha diferencia. Hay que hacer hincapié en las juveniles”, reflexionó el presidente y agregó que “hay que darle rodaje a los chicos y aguantarlos, porque en una edad muy compleja como la de los 14, 15 o 16, los chicos se alejan del deporte en muchos casos”.



Hoy, a las 19, se realizará en el colegio Roque González la Asamblea Ordinaria y se oficializará a la única lista presentada (Lista 1), que tendrá a Castelli como presidente, a Héctor Bonifato como presidente del Tribunal de Penas, a Hugo Mena al frente del Colegio de Árbitros y Oscar Franco como Revisor de Cuentas titular.

Generar recursos a base de la posible venta del terreno lindante a la sede de la Liga

“Un tema en el que vamos a trabajar es tratar de conseguir financiamiento para los clubes. Nosotros no lo teníamos tan en cuenta, porque no creíamos que era nuestro rol fundamental, pero tras esta pandemia, que afectó directamente a las instituciones, vamos a trabajar en generar recursos”, aseguró Nelson Castelli.



La situación de pandemia dejó a muchos clubes en la cuerda floja y la liga tomará la posta para tratar de revertir es difícil situación.



“Con todo lo que pasamos, la Liga Posadeña no escapa a la realidad. La Liga vive de los clubes y los clubes sufrieron mucho por la economía y la liga sintió el cimbronazo, porque tenemos obligaciones por cumplir y son los clubes que hacen el aporte. Fuimos cubriendo cuestiones básicas y necesarias. Estamos, más allá de todo esto, con un balance positivo en ese sentido”, comentó el presidente.



Pero la solución parece estar pegada a la sede de la calle Catamarca que tiene la entidad capitalina. “El anhelo de muchos es darle un fin a nuestro terreno para alguna construcción o algo que reditúe ingresos a los clubes, que son los dueños de esto”, comentó Castelli.



Una construcción en la calle Catamarca, casi Junín, de la ciudad de Posadas sería, sin dudas, un gran negocio inmobiliario y para la Liga Posadeña significaría el ingreso, por la venta del terreno, de un dinero más que suficiente para pensar en futuros proyectos.