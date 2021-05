lunes 24 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Sergio ‘Kun’ Agüero se despidió de Manchester City de Inglaterra con todos los honores y aseguró que “no lo esperaba” y que se siente “muy feliz” por la campaña que lo convirtió en el máximo goleador histórico del club.



“La verdad que es algo increíble. Terminar de esta manera no lo esperaba; estoy muy feliz porque no es fácil estar diez años en el fútbol inglés. Podría haber hecho un poco más, son cosas de la vida, pero terminar de esta manera es increíble”, expresó Agüero en su despedida del flamante campeón de Premier League.



El Kun fue consultado por los momentos en los cuales debió sentarse en el banco de los suplentes por decisión del entrenador, Josep Guardiola.



“Las decisiones las toma él. Desde que llegó tuve mucho respeto. Siempre intenté dar lo mejor. Me tocó jugar a veces, pero es la ley del fútbol. En este año tuve lesiones y también me agarró el Covid-19 cuando mejor estaba; fue un año complicado. Estoy muy bien y espero seguir dando lo mejor”, apuntó el ex Independiente.



El delantero argentino se despidió hoy de la Premier League con dos goles para la victoria del campeón Manchester City sobre Everton por 5-0, como local ante 10 mil hinchas, y un nuevo récord ya que se convirtió en el jugador con más tantos para un mismo club de la historia del fútbol inglés.



En una jornada especial y emotiva, el delantero argentino empezó en el banco de suplentes pero ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y le alcanzó para marcar dos goles en su despedida en el estadio Etihad.



Seis minutos después de su entrada al campo de juego envuelto en una ovación, el Kun hizo el 4-0 con una definición con su sello con la cara externa del botín derecho y en el 5-0 se hizo gigante para definir con un cabezazo certero.



Con este doblete, Agüero rompió un histórico récord del inglés Wayne Rooney y se convirtió en el jugador con más goles en un solo club de la Premier.



Con 185 goles, el argentino superó por dos los 183 que Rooney había convertido en Manchester United.



A poco de cumplir 33 años (el próximo 2 de junio), Agüero tuvo una despedida soñada e intentará cerrar una etapa histórica el próximo 29 de mayo en la final de la Liga de Campeones de Europa contra Chelsea en Portugal.



Diez años después de su llegada proveniente de Atlético Madrid, el delantero se despide como el máximo goleador de la historia del club y como el jugador más ganador.



Manchester City había ganado 13 títulos en 131 años de historia y con Agüero conquistaron 15 títulos en los últimos diez.



En lo personal, Agüero hizo 260 goles en 389 partidos de todas las competencias y desde octubre de 2017 es el máximo goleador de la historia de Manchester City y el cuarto artillero de toda la Premier League.