Internet Explorer llega a su fin: en junio del 2022 dejará de funcionar

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Internet Explorer, el icónico navegador que a principio de siglo era utilizado por el 95 por ciento de la población mundial, ya tiene fecha de expiración confirmada. Según informó la empresa multinacional, Microsoft, el tradicional navegador de internet, partícipe en la vida de gran parte de los cibernautas millennials, dejará de funcionar a partir de mediados del 2022.



En primeras instancias, la fecha cúlmine para las versiones más antiguas será el 15 de junio del próximo año, mientras que para la ultima actualización, Internet Explorer 11, su fin llegará el 17 de agosto del mismo año.



Una de las razones por la que el tradicional software dejará de existir se debe a que Microsoft reemplazará de manera definitiva este sistema por el nuevo servicio de la compañía, Microsoft Edge.



Luego de más de dos décadas de existencia, en los últimos años Internet Explorer comenzó a mostrar señales de un final anunciado. La no compatibilidad con importantes aplicaciones tales como Twitter e Instagram, por nombrar un ejemplo, además de la supresión de IE 11 en Teams en el 2020, fueron indicios que provocaron que la noticia del fin del servidor no fuera tan sorpresiva para los cibernautas.



Vale mencionar que desde el 2015, Microsoft Edge se convirtió en el navegador predeterminado de Windows 10. Aun así, a partir de esta actualización, IE 11 será retirada y no se le ofrecerá más soporte a partir de la fecha anunciada.



De todas maneras, para los clientes corporativos sigue existiendo un modo híbrido, que es emplear Microsoft Edge en modo Internet Explorer (IE), una solución que fue lanzada por Microsoft hace un par de años y que permite a las empresas adoptar el nuevo navegador basado en Chromium pero manteniendo las funcionalidades de páginas web desarrolladas hace ya muchos años.



Final poco sorpresivo

Internet Explorer fue lanzado en agosto de 1995 y en poco tiempo se convirtió en líder mundial, dado que era el navegador predeterminado de Microsoft. Es decir, casi la totalidad de las computadoras en el mundo llevaban instaladas este software.



Parte del monopolio de Microsoft, generado por el furor de Windows e IE, comenzó a llegar a su final en 2005, con el auge de sus competidores tales como Mozilla Firefox, lanzada en 2002 y luego Google Chrome, en 2008.



Tras 25 años en funcionamiento, hoy el tradicional navegador es utilizado por una minoría de cibernautas y es tomado como referencia para burlas y memes que traten sobre servicios lentos. En ese sentido, la empresa de informática más reconocida en el mundo buscará cambiar la imagen del servicio con la apuesta hacia Microsoft Edge.