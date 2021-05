Nació Donatello, el hijo de Noelia Marzol y Ramiro Arias

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Noelia Marzol fue mamá. La actriz y su pareja Ramiro Arias le dieron la bienvenida al mundo a Donatello, su primer hijo juntos. El pequeño nació a las 4.58 AM de ayer, en el Sanatorio Otamendi y según pudo saber Teleshow, tanto ella como el bebé se encuentran bien.



En febrero de este año, cuando la actriz transitaba el quinto mes de embarazo, la pareja se casó por civil en la sede central del Registro Civil, ubicada en Uruguay 753 de Capital Federal. Fue una ceremonia súper íntima con un grupo reducido de personas, ya que debido a la pandemia no pudieron invitar a muchos de sus amigos y seres queridos.



Cabe recordar que la actriz se puso de novia el 27 de septiembre del 2019 con el futbolista. Él había ido a ver la obra, en la que hay mucha interacción entre el público y el elenco. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, contó Marzol a Teleshow sobre los inicios de su relación.



Desde hace tiempo, Noelia anhelaba convertirse en madre y finalmente está cumpliendo su sueño. En un primer momento, pensó en buscar un donante anónimo y someterse a una inseminación artificial, ya que su pareja todavía no deseaba formar una familia.



Finalmente, Ramiro decidió acompañar a Marzol en el sueño de formar una familia y ayer nació su primogénito.