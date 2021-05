La Renga: 25 años del disco que abrió puertas internacionales

lunes 24 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La Renga se formó en el barrio de Mataderos, a fines de los 80. Casi sin escala, sus canciones recorrieron el país y llegaron a otras latitudes.



Con mística y buenas canciones -muchas de ellas reflejaron el contexto social- el grupo se metió en la cabeza y en el corazón de los fans.



Sus primeros pasos fueron con covers de sus bandas favoritas como Creedence Clearwater Revival, Vox Dei y Manal, entre otros. Luego nacerían las primeras composiciones.



El debut fue con Esquivando charcos, publicado el 26 de marzo de 1991, que arrancó como una aventura registrada en copias de cassettes que fueron repartidas por los mismos integrantes, antes de su llegada al CD.



Despedazado por mil partes fue el tercer trabajo de Gustavo ‘Chizzo’ Nápoli (voz y guitarra) y los hermanos Jorge ‘Tanque’ Iglesias (batería) y Gabriel ‘Tete’ Iglesias (bajo). Publicado en octubre de 1996, incluyó temas que se convertiría en clásicos como Balada del diablo y la muerte y Hablando de la libertad.



El álbum marcó un despegue definitivo para la banda. En los primeros meses vendió más de 60 mil copias.



“Buscábamos lo nuevo del rock en la compañía, ya que veníamos trabajando con Luis Alberto Spinetta, IKV, Divididos y habíamos firmado a 2 Minutos. Meni, integrante de nuestro equipo, un cazador de talentos y fan del grupo, nos alertó sobre su existencia”, destacó Adrian Muscari, quien se desempeñó por aquellos días como Director artístico del sello Polygram, a La Viola.



“Fue un proceso largo, con concesiones por parte de la compañía impuestas por el grupo. Accedimos y de esa forma comenzó la relación”, agregó.



Producción y grabación

El tracklist cuenta con 11 canciones, 10 de ellas compuestas por ‘Chizzo’ Nápoli. Además, tiene una versión de Veneno, escrita por Marcelo Ferrari, del grupo La Negra. Ricardo Mollo fue el productor del álbum, garbado en ION.



“Contuvo al grupo, entendió lo que buscaban los integrantes y potenció el clima de la grabación”, recordó Muscari sobre la participación del cantante y guitarrista de Divididos.



En una primera instancia se pensó en Gustavo Santaolalla, pero los integrantes optaron por Mollo. “Gustavo (Santaolalla) en los 90 era un crack pero entendimos que era el momento de Ricardo y por suerte accedió. Ya era un gran productor en ese momento. También contábamos con Cachorro López, Alfredo Toth y Pablo Guyot, para los proyectos. Para La Renga era Mollo sí o sí”.



La banda grabó de forma analógica, sin muchos efectos y sobregrabaciones, para poder trasladar esas canciones sin problemas a los shows. El trabajo de masterización estuvo a cargo de Tony Peluso, guitarrista de The Carpenters, que ya había trabajado en otros discos de artistas latinos como Café Tacvba y Ricky Martin.



“Una trasnoche se descompuso Tony Peluso, quien fue recomendado por Ricardo Mollo, después de un asado, y tuvimos que reprogramar la grabación, fechas de pasajes, entre otras cosas. Había mucho rock en esos discos”, recordó Muscari.



Y agregó un dato no menor sobre la participación de Peluso: “Tuvo que enseñarnos algunos de sus trucos en el estudio, como la posición de algunos parlantes para entender cómo iba finalmente a sonar en una radio o en un discman”. Para Despedazado por mil partes, Chizzo se influenció con sus viajes a México y las lecturas de Carlos Castaneda, un antropólogo peruano nacionalizado estadounidense, conocido por sus escritos sobre chamanismo y consumo de sustancias alucinógenas en la zona limítrofe de México y los Estados Unidos.



A la formación de quinteto se sumó como invitados Max, en percusión, en los temas Psilocybe mexicana y Paja brava, y Joe Santos en saxo barítono en Hablando de la libertad.



Sin lugar a dudas, Balada del diablo y la muerte es uno de los temas más populares de La Renga junto a El revelde (1998). Son tracks que no pueden faltar en una playlist del rock nacional.



“El músico remarca el escenario donde tuvo lugar la escena, algo que será clave para enfatizar el sentido de pertenencia que hace a la imagen del grupo. Desde lo musical, todos los elementos parecen en el lugar correcto, desde la armónica de la introducción., al solo de la guitarra, y a la base de Tete y Tanque, tal vez la más orgánica de toda la discografía de La Renga”, describe el libro “La Renga, una guía”.



Hablando de la libertad, otro de los temas del disco, es una canción que tomó fuerza en las presentaciones en vivo y que está influenciado en la obra de Carlos Castaneda. Fue el elegido para cerrar los recitales ante la multitud, como quedó registrado en los trabajos Insoportablemente vivo y En el ojo del huracán.



“Hice a mi cuerpo amigo del cielo y la distancia. Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón. Algo tan grande como el cielo y las montañas. Y tan pequeño como una gota de rocío”, arranca cantando Chizzo.



Y toma mayor dimensión en otro fragmento: “Y morir queriendo ser libre. Encontrar mi lado salvaje. Ponerle alas a mi destino. Romper los dientes de este engranaje”.



La magia de la tapa

Más allá de la calidad de los temas, la obra se destacó por su diseño de portada que estuvo a cargo de Marcelo Zeballos: una pintura de un ángel gris sobre un fondo verde. Como particularidad, si se da vuelta el dibujo aparece la cara del diablo.



“La idea me la contó Chizzo. No se podía concretar con la gente que trabajábamos habitualmente. Consultamos a Marisa Sacco, que trabajaba para la discográfica EMI como agencia de diseño y nos recomendó a Zeballos, un artista e ilustrador increíble” recordó el Director Musical de Polygram.



“Cuando se juntó con la banda entendió perfectamente la idea. Se dio una química exacta y a concretamos en menos de una semana”, sumó sobre el trabajo en conjunto entre el diseñador y los músicos.



Proyecto internacional

La salida de Despedazado por mil partes tuvo una excelente aceptación por parte de los fanáticos y marcó un hito en su carrera. Gracias a estas canciones, La Renga pudo ampliar su llegada a nuevos territorios.



El grupo recorrió la Argentina y se subió al avión para llegar a otros países.



“Veníamos con la idea de girar. A partir de ese momento empezaron a abrirse los recitales limítrofes en Chile, Uruguay, y arrancó el vínculo con México y España. La Renga venía con un importante crecimiento y este disco fue el primero en tener un vuelo alto en el nivel de sonido y cuidado técnico como para competir con mercados internacionales”, concluyó Adrián Muscari.