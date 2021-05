Marcelo Koliva, un guerrero de la guitarra misionera

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:00hs.

I get up and nothin’ gets me down.... ‘Me levanto, nada me tira’, dice más o menos Jump, uno de los temas más populares de Van Halen que siempre nos recuerda de la mejor manera a los 80, esa época mezcla de calzas flúo y cadenas. Pop y rock furiosos. Esa chispa que realmente da ganas de saltar e ir contra todo.

Con una fuerte influencia de las bandas que se gestaron en las décadas del 80 y 90 y siempre enfocado en el virtuosismo de la guitarra, Marcelo Koliva, metalero de ley, entiende que la apertura a nuevos y variados estilos es necesaria para llegar con el arte a más gente. Diferenciándose de la veta del metal extremo que crece en la región y Latinoamérica, el prolífico músico estrena disco instumental -el tercero como solista- con canciones de distinta cadencia y temperatura, que podría presentarse en vivo de manera íntegra a fin de año, pandemia mediante.

Por otro lado, conectado con el mundo a través de redes y sentimientos afines, prepara una serie de singles con el cantante italiano Max Montanari. Una interesante versión de Prófugos (Soda Stereo) en inglés, es una de las perlitas que se espera de estas dos potencias unidas.

Habiendo tocado junto a referentes como Ariel Barilari o ‘Pomelo’ Mottola -a quien destaca como persona, más allá de artista- el músico misionero busca que su arte transmita un mensaje, remita a algún recuerdo, provoque algún sentimiento. Y en ese sentido, lo instrumental deja más librealbedrío, la conexión es directa con la música, más allá de las palabras. Así, Arco Iris Negro, el tema que le da nombre al nuevo disco, tiene un potente hilo conductor, una distorsión que nos puede hacer viajar a esas épicas películas de acción de domingo por la tarde pero bien puede también ser la banda sonora que nos de la concentración necesaria para trabajar o la energía necesaria para bailar con la escoba simulando ser el intérprete de esos acordes.

En medio de un constante parate por la crisis sanitaria y con escasos lugares para presentar en vivo el disco, por ahora, la interacción con el público es virtual. Tres de los diez temas que completan esta obra se pueden escuchar en YouTube. Los estilos, según el autor, son variados e incluyen una vez más (como en su segundo disco e influenciado por Marty Friedman, ex Megadeth) una canción tibetana.

“Al ser instrumental, le tengo que dar una variedad. Hay una balada, un par de temas más heavy, otros más hard rockeros, con más teclado... La idea es ser más abierto también para poder difundirlo mejor”, explicó Koliva refiriendo la difícil situación que viven hoy los artistas, sin muchos espacios realmente aptos para tocar, con restricciones elevadas de tanto en tanto y pocos ejes para comercializar su arte. En esa línea, también remarcó la importancia del sostén familiar que tiene detrás, ya que “toda familia de artista hace un gran esfuerzo al acompañar, porque esta actividad no es tan estable’’.

De esta manera, siempre ingeniándose para hacer circular sus obras, el genio de la guitarra hizo un sinfín de contactos en distintos países con colegas, radios, programas de rock y afines que le permiten nutrirse y crecer. Fue así, con contactos en común que llegó a esta especie de sociedad italo-misionera con Montanari, que dará sus frutos en los próximos días.

“Las redes son inagotables. Lo bueno es que con el rock y el metal hay como una hermandad entonces me han ayudado, muchas veces, sin intereses y pude expandirme por todos lados’’, manifestó el músico. ‘‘Él (por Montanari) hace metal y aparte canta espectacular, en un estilo como Ian Gillan, de Deep Purple’’, alegó Koliva, mientras detalló, entre risas, que la comunicación con su colega es medio en italiano, medio en español. El misionero le envía digitalmente la ‘maqueta’ de sus creaciones y el europeo las modela con su voz. Varias canciones que quedaron fuera de Arco Iris..por ejemplo, son parte de este nuevo proyecto conjunto.

Con más de dos décadas destacándose en la región, Koliva es uno de los grandes talentos de la guitarra, purista del sonido más allá de la velocidad e ingenioso a la hora de redefinir el rock más popular. Además de sus proyectos solistas, lidera una banda de covers que busca volver con una intensidad similar a la de la pre pandemia, a los bares y encuentros.

‘Metele pa adelante, saltá’, podría bien decirnos también la música de Koliva como la de Van Halen, mechando algun hit de Miguel Mateos o Spinetta con una balada propia como la de Por siempre juntos, otra de las protagonistas de Arco Iris Negro.

Ya sea para sacudir la cabellera, reflexionar o sacar a bailar a tu compañere en el living de tu casa apostando a que vuelvan los lentos, la música instrumental de este nuevo disco se eleva en diferentes ánimos que permiten disfrutarla en todo momento. Y si bien Koliva es consciente de que quizás apunta a un público más entendido o específico, encuentra caminos alternativos para sonar en las radios del mundo mientras espera que la actividad pueda volver a un cierto esplendor y permita algunos gustitos como el de subir nuevamente a escenario con Ariel Barilari, su primo Javier o Norberto Rodríguez. Quizás esta vez no entre sones de hadas y magos, sino más con aires de pombero, tereré y metal bien misionero.

Para inspirarse

Canción ícono

El tema Arco Iris Negro, que le da nombre al nuevo disco, se puede escuchar en YouTube para levantar cualquier día.