El audio que conmueve a Brasil y compromete a Jair Bolsonaro

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:02hs.

Cuando su ex asesor José Roberto Feltrin murió, el diputado José Medeiros (Pode-MT) lo despidió en las redes sociales: “Hoy perdí a un gran amigo, un hombre de rara inteligencia, que nos ayudó tanto en el Senado Federal como en la Cámara de Diputados”. Unos días después, sin embargo, su opinión cambió radicalmente. ¿La razón? Un audio filtado en internet en el que Feltrin lo acusa de haber “saboteado la vacuna desde el principio”.

“Es venganza de un ex asesor que despedí”, justificó Medeiros, cuando el audio que lo señala como uno de los responsables del desastre por el que pasa Brasil, en el que también se señala la actitud del presidente Jair Bolsonaro.

En el audio, Feltrin, quien era partidario del gobierno, culpó a Bolsonaro y al parlamentario para quien trabajó del avance del coronavirus (Covid-19) en el país.

Feltrin falleció el pasado martes 18, tras ser infectado por el coronavirus. El ex ayudante también había trabajado en el Senado y, en la grabación, tiene evidente dificultad para respirar.

“No creo que pueda soportarlo. Estoy realmente mal. Es feo, estoy muy mal. Es culpa de este capitán culo sucio que no proporcionó una vacuna. Mi situación empeoró desde ayer a hoy, creo que tengo Covid”, relató en el audio.

La grabación, enviada por aplicación de mensajería a un amigo, continúa: “Voy al médico ahora, pero tengo miedo. Es como si me hubieran puesto una película en la cabeza. Este tipo (el diputado José) Medeiros es responsable de todo lo que está pasando con el pueblo brasileño. Ha estado apoyando a este gobierno genocida. Estos tipos han saboteado la vacuna desde el principio ... Y nadie hace nada ante la desgracia de este país maldito”, dijo.

“Se suponía que tenía una vacuna para todos, para la gente de mi edad, pero no la hay y nadie hace nada en este país. Un retardado ese Bolsonaro, hace lo que quiere con la gente y nadie hace nada. No sé si escapo”, dijo. Horas después, Feltrin ingresó en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Santa Casa de Rondonópolis, pero no resistió las complicaciones y falleció.

El audio es real

Medeiros no tardó en responder: “Se cuestiona la veracidad del audio, pero lamentablemente Feltrin ya no está aquí para aclarar la situación. En este momento de dolor, esperamos más empatía y respeto por familiares y amigos”, dijo el diputado.

Sin embargo, el economista Valdecir Feltrin, hermano del fallecido, declaró a AgoraMT que “no tiene dudas” de que la voz de la grabación es la de su hermano. “No sabía de esta grabación, pero sin duda es su voz”, declaró

Valdecir Feltrin, que ocupó cargos de secretaría en el municipio y también en el Gobierno del Estado, tiene una enfermedad pulmonar y desde el año pasado está aislado en una finca cercana a Rondonópolis, por lo que sólo salió dos veces desde el comienzo de la pandemia, una de ellas para aplicarse la vacuna.

Ante la polémica por la difusión del audio, Valdecir dijo que no veía ningún problema en hacerlo. “Ciertamente tiene sentido lo que dijo. Estoy siguiendo el IPC de Covid y sabemos que si todo se hubiera hecho correctamente en diciembre, aquí sería posible vacunar”, declaró. Además, lanzó una fuerte crítica contra el gobierno: “Prefirió optar por la tesis de la ‘inmunización colectiva’. Gente loca, enferma”.

Nota relacinada

El presidente quiere acabar con los indígenas no contactados