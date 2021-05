Kulfas: “Algunos exportadores de carne le robaron dólares al país”

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que “detectamos irregularidades en el sector de los frigoríficos” y concluyó que “algunos exportadores de carne le robaron dólares al país” y por eso “vamos a actuar con todo el peso de la ley”.

El funcionario se refirió además el encuentro mantenido con integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), con el fin de buscar una salida a la suspensión de exportaciones de carnes. “Tuvimos una reunión muy buena”, afirmó y reiteró que “es una medida coyuntural que intenta ordenar el sector de la carne. Si encontramos la solución, serán menos de 30 días de cierre de exportación”.

“Hemos encontrado casos de subfacturación, algunos exportadores le robaron dólares al país y vamos a actuar con toda el peso de la ley”, aseguró.

“Detectamos irregularidades en el sector de los frigoríficos. No puede pasar que el asado haya aumentado al doble de la inflación”, agregó.

Para Kulfas, “la Argentina tiene un estancamiento en la producción de carne vacuna y si no aumentamos la producción, el consumo va a seguir cayendo”.

“En el primer trimestre de este año la cantidad exportada aumentó 22%, pero en dólares ingresó la misma cantidad que el año pasado en un contexto en el que los precios fueron hacia arriba”, precisó.

Según el funcionario, existen “elementos contundentes de que hubo algunos exportadores que le robaron al país unos cuantos dólares; lo queremos ordenar ya; en cuanto termine de detectarse, los organismos correspondientes van a actuar con todas las de la ley”.

“No nos puede pasar que el asado trepe a niveles que son el doble del valor de la inflación; hay una fuerte especulación en este mecanismo que tiene que ver con el mercado externo”, agregó.

Para Kulfas, el país necesita “exportar más porque cuando prioriza fuertemente el mercado interno y descuida el mercado internacional lo que termina ocurriendo es que nos quedamos sin dólares”.

Sin embargo, aclaró, “hay que compatibilizar el mercado interno y el externo; nuestra visión es que esto es compatible pero que necesita de políticas específicas, no es algo que se dé de manera natural”.

Por otra parte, aseguró que se busca garantizar que en Argentina exista “una oferta de carne con precios accesibles, y que lo demás se pueda exportar; que podamos tener una estrategia que cuide el mercado interno y al mismo tiempo una inserción exportadora”.

Chemes le apuntó al gobierno

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo ayer: “Me da la sensación de que el gobierno pretende que nosotros salvemos las papas, con medidas que nos perjudican y que ponen en riesgo el sostenimiento del sistema productivo”.

Mencionó que lo que tiene que entender el gobierno es que la carne no se dispara por la exportación, sino por la inflación y por la falta de políticas económicas que generan confianza. “Cualquier medida la termina pagando el bolsillo del productor”, concluyó.

El dirigente agropecuario advirtió que si no se recompone la exportación, el sector productor está decidido a luchar las últimas consecuencias. “No podemos más, no damos más y no tenemos más herramientas para solucionar los problemas de las malas políticas que existen desde el gobierno”, remarcó.

Negocian alternativas

Matías Kulfas se reunió el viernes con referentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que integran más de 60 entidades, para discutir la traba a la exportación de carnes. En el encuentro, el Ministro dejó clara la intención del gobierno: carne accesible, más allá del acuerdo vigente por 8 millones de kilos, en volumen y con llegada a todo el país. “Estamos elaborando todo tipo de análisis y propuestas. La mayoría parte de que ya tenemos un acuerdo de entrega de carnes a los supermercados con el gobierno”, comentó una fuente del mundo ganadero. Además, aseguró que se está “trabajando en alternativas que permitan la reapertura de las exportaciones. Estamos viendo la composición de la misma”.