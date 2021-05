Día 1: dispar respuesta a las nuevas restricciones en comunas misioneras

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:07hs.

Son cinco los municpios en los cuaes el gobierno provincial indicó que se pondrán en marcha las restricciones impuestas por Nación. Sin embargo, son muchos más los que en el transcurso del viernes y ayer decidieron por su cuenta unirse a esta medida hasta el 30 de mayo para frenar los contagios de Covid-19

Ellas son Cerro Azul, Puerto Esperanza, Itacaruaré, Posadas, 25 de Mayo, Panambí, Gobernador Roca, Cruce Caballero, Campo Ramón, Puerto Libertad, Jardín América, Campo Grande, Azara, El Alcázar, San Antonio, Wanda, Santiago de Liniers y 9 de Julio. Ayer se sumaron Garupá, Capioví, San Javier y Santo Pipó.

Eldorado es una de las comunas en riesgo epidemiológico y en el primer día de las restricciones se observó un movimiento de gente normal para un sábado cercano a fin de mes. Y hubo preocupación en algunos comercios por las nuevas limitaciones.

Las restricciones que más afectan a los vecinos de la ciudad son las referidas al horario de cierre de los comercios y la imposibilidad de transitar, salvo para los considerados esenciales, después de las 18. En los comerciantes consultados se notó preocupación por lo que sucederá.

Jorge, propietario de un supermercado, explicó: “El horario a nosotros no nos cambia mucho porque la gente que quiera comprar algún alimento lo hará más temprano. El problema es que hay pocas ventas, se nota que a la gente no le alcanza lo que gana”.

Otra es la situación en los bares y locales comerciales como heladerías, que suelen tener un movimiento nocturno importante. La encargada de una heladería céntrica, dijo: “A la tarde/noche tenemos muchos clientes y cerrar a las 18 nos perjudica muchísimo, porque los gastos fijos que tenemos no cambian. Tenemos que seguir pagando alquiler, los sueldos, las tasas municipales y todo eso con menores ingresos. El año pasado estuvimos muy mal durante muchos meses, ahora empezábamos a pelearla de nuevo y otra vez nueve días con ventas menores. Me parece que están bien las restricciones porque hay muchos contagios, pero a nosotros se nos hace muy difícil y casi no tenemos ninguna ayuda”.

Las opiniones varían cuando quien contesta tiene un trabajo fijo. “Estoy totalmente de acuerdo’’, dijo Esteban al ser consultado: “Hay que cuidar la salud. No podemos someter a todos los vecinos a ser contagiados y tal vez morir”, manifestó el empleado público.

Mariana, docente, también defiende las medidas. “Era hora que hicieran algo para frenar los contagios. Todos sabemos que en Eldorado son más los casos que nos muestran los partes. Y hasta ahora, por lo menos hasta que estemos vacunados, la única manera de frenar los contagios es aislándonos y respetando los protocolos”.

Mientras tanto, en Montecarlo no se tomaron medidas restrictivas aún y el Ejecutivo municipal espera un decreto provincial para convocar al comité de crisis y evaluar medidas, por lo pronto en el municipio siguen funcionando las actividades ya permitidas.

Sin embargo, cuando se conoció el viernes el decreto nacional, algunos vecinos, ante la incertidumbre decidieron salir a comprar mercaderías. “Se notó el viernes sí el aumento de movimiento de gente haciendo compras pensando que todo se iba a restringir”, explicó Ramón Da Silva, presidente de la Cámara de Comercio de Montecarlo. Ese flujo masivo de personas siguió ayer.

San Antonio, por quince días

Con el fin de frenar el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus, el municipio de San Antonio decretó que por un lapso de quince días la totalidad de las actividades comerciales, deportivas y religiosas podrán llevarse a cabo hasta las 20. Quedaron exceptuadas las farmacias, estaciones de servicios y deliverys, que podrán trabajar hasta las 23.

Y se prohibió todo tipo de reuniones públicas o privadas con aglomeración de personas y se aplicará multas a quienes no cumplan con lo establecido durante ese lapso de tiempo.

Según un relevamiento que hizo este medio, la población de esta localidad fronteriza del Norte misionero, tomó de buena manera y aceptación estas nuevas medidas, ya que no son extremas y creen que son en beneficio de la salud.

Nahuel Acosta, vecino de San Antonio, mencionó: “La población aceptó bien las nuevas medidas tomadas por el municipio, ya que afecta únicamente a las actividades no esenciales, en el municipio ya sufrimos la pérdida de algunos vecinos a consecuencia del coronavirus y seguimos teniendo contagios, entonces la población está consciente del riesgo sanitario y es por eso lo tomó de buena manera y está dispuesta a colaborar en la prevención de la enfermedad”.

Mientras que en Jardín América hay voces a favor y en contra en cuanto a las restricciones que se tomaron. Un médico clínico, opinó: “Hay que apelar a la responsabilidad de la población y hay que tomar conciencia que, si no somos responsables y solidarios, esto va a tardar mucho en pasar, además el sistema de salud se está saturando y el personal sanitario también”, dijo.

En cuanto a profesionales de la educación, docentes de distintos establecimientos educativos contaron lo que piensan. Una profesora de Biología, destacó: “Veo bastante complicada la situación, me impresiona mucho lo que ocurre en las escuelas, los alumnos a veces no son testeados y presentan dolor de cabeza o descompostura o nerviosismo frente a la situación que estamos viviendo”.

El dueño de una casa de venta de repuestos para el automotor, acotó: “No estoy muy de acuerdo con los cierres ya que son bastante imparciales, a los comercios nos exigen un montón de cosas, hay lugares que no van a volver a trabajar por un tiempo y la gente necesita trabajar para tener el pan de cada día”. Otra vendedora de indumentaria, indicó: “Es muy difícil la situación, si se llegan a cerrar todos los negocios será un golpe muy duro para todos”.



Tickets abiertos en Cataratas

La Administración de Parques Nacionales (APN), resolvió a través de la Disposición 95/2021 el cierre total de la visita a todos los Parques Nacionales del país desde hoy sábado hasta el próximo 30 de mayo inclusive.

Desde el parque Nacional Iguazú informaron que todas las personas que ya habían adquirido los tickets de ingreso con anticipación, podrán hacer uso una vez que el parque este habilitado nuevamente para las visitas. Desde el Iturem explicaron que pese a que el atractivo más importante de Puerto Iguazú este cerrado en base a los que dictamina el DNU presidencial vigente, el turismo nacional en Iguazú se encuentra habilitado y funcionando. Este fin de semana el destino Iguazú cuenta con más de 20 atractivos turísticos, los hoteles habilitados y además de la gastronomía.

Qué se puede y qué no se puede hacer en los municipios de riesgo y Posadas hasta el 30 de mayo

Posadas

Bares, restaurantes, casinos y heladerías de lunes a jueves atenderán de 8.30 hasta la medianoche. Viernes, sábados, domingos y feriados hasta la 1. En tanto, los shows en vivo se autorizan hasta la medianoche. Cinco personas por mesa, distanciamiento, toma de temperatura y sanitación al ingreso de los locales y uso de barbijo fuera de las burbujas.

Comercios: autoservicios, mix, minimercados, supermercados, hipermercados y establecimientos comerciales mayoristas podrán abrir sus puertas de 8 a 20. Kioscos, maxikioscos y despensas de 8 a 23;, panaderías de 7 a 22; shopping, centros comerciales y paseos de compras, de 9 a 19.

En los balnearios El Brete y Costa Sur, el ingreso al río Paraná está permitido de 9 a 19, y de 9 a 22 para las actividades recreativas. Se permiten hasta diez personas y en sus respectivas burbujas.

Las ferias atenderán al público en los días y horarios habilitados, a excepción de la Feria del Cuarto Tramo, que funcionará al 50% de su capacidad y rotará entre los artesanos y emprendedores.

Running, caminatas, salidas recreativas en bicicletas y rollers que se desarrollan al aire libre están permitidas de 8 a 22.

Todas las actividades deportivas que se practican y juegan en clubes, establecimientos, complejos deportivos y gimnasios se realizarán en la franja horaria de 8 a 23 sin excepción.

En los deportes en equipo se podrá jugar con el total en cancha, sin presencia de suplentes para cambios en el partido. Se suspenden las cantinas, quinchos y parrillas de clubes y complejos de cancha. Se prohíbe la presencia de espectadores en todas las disciplinas deportivas.

Eldorado

Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 y las 18.

Se prohíben las actividades deportivas, gimnasios, reuniones sociales, religiosas, culturales en general, y toda otra actividad que no fuere catalogada como esencial.

Las actividades comerciales entre las 8 y 18, con una reducción al 50% de la capacidad máxima de ocupación del local. Ingreso máximo de una persona por núcleo familiar.

En los comercios implementación de un horario exclusivo de atención a mayores de 60 años; Embarazadas; y toda persona con patologías predisponentes al contagio del coronavirus Covid-19.

Suspensión de la atención al público de la Municipalidad de Eldorado en todas sus dependencias. Todas las áreas llevarán a cabo las tareas a puertas cerradas.

El servicio de transporte urbano de pasajeros funcionará con los horarios habituales pero únicamente podrán transportar personas sentadas, quedando expresamente prohibido transportar más cantidad de pasajeros que el que admita la unidad con relación a los asientos que posea.

Taxis y remises mantendrán un servicio de guardia entre las 18 y las 6.

Queda exceptuadas las actividades educativas, que se llevan a cabo en establecimientos educativos debidamente habilitados, en el horario de 7 a 18.

Conc. de la Sierra

Se suspenden las celebraciones religiosas así como las reuniones familiares, sociales y cumpleaños tanto en lugares cerrados como al aire libre.

Se suspenden las actividades en campings, balnearios y piletas privadas de uso público.

No se podrán hacer deportes en grupo, solamente la práctica individual a aire libre.

La atención de los comercios, veterinarias, ferreterías, farmacias y demás seguirán atendiendo en el horario habitual de 7 a 21.

Locales gastronómicos, bares y heladerías podrán trabajar sólo con delivery o retiro del local de 8 a 22.

Apóstoles

Celebraciones religiosas con un máximo del 50% de su capacidad.

Los locales gastronómicos no podrán tener shows en vivo y deben respetar las distancias entre las mesas de los comensales.

Se recomienda la disminución de las reuniones sociales tanto en los espacio cerrados como al aire libre.

Quedó suspendida hasta nuevo aviso la segunda edición de la Feria Gastronómica Agri-Cultura “Sabores Patrios”, que estaba prevista para mañana.

Salto Encantado

Acompañando las medidas sanitarias el municipio dispuso el cierre del Parque Provincial Salto Encantado hasta el 30 de mayo.

Quedan suspendidas todas las actividades no esenciales como reuniones sociales que impliquen aglomeración de personas tanto en espacios abiertos como cerrados.

Días atrás ya había resuelto suspender las actividades deportivas en espacios públicos y cerrados hasta el domingo 6 de junio.

Montecarlo

No se informaron modificaciones de horarios ni suspensión de actividades.

