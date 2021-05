Tobal decidió removerse un viejo tatuaje

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Eugenia Tobal decidió remover uno de sus tatuajes. La actriz mostró cómo le fue en esa primera de tantas sesiones que necesitará para quitar el yin yang que hace años se tatuó cerca del talón.

A través de sus stories de Instagram, la actriz aclaró que se hizo el tatuaje con mucho amor pero que al verlo hoy por hoy ya no se siente cómoda.

“Es un tatuaje que me hice con mucho amor, pero que no representa lo que yo quería... Así que me lo voy a sacar”, expresó la actriz que también tiene tatuada la palabra “felicidad”, una huella de perro, la palabra “alquimia” y un elefante.

“En 15 minutos lo hicimos, mínima molestia. Una vez por mes, seis sesiones y chau tattoo”, sentenció, contenta.