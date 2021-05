Colin Farrell: de chico malo y excesos, a devoto padre

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Era el chico malo favorito de Hollywood, siempre con una cerveza en una mano y un cigarrillo en el otro. Cuando Colin Farrell llegó a la cima estaba borracho o drogado. Con su estilo entre desarreglado y sexy conquistó a estrellas como Demi Moore, Britney Spears y Angelina Jolie y hasta tuvo un romance platónico con la icónica Elizabeth Taylor. Su primer gran amor, sin embargo, fue Marilyn Monroe: le dejaba cartas y caramelos bajo la almohada cada noche. El nacido en Irlanda es hoy un dedicado padre de familia pero admite que ser padre es mucho más “difícil” que la actuación. “Mis hijos son mis maestros. Me provocan miedo y autocrítica. La paternidad es lo más importante en mi vida. Es lo más difícil, lo más gratificante y lo más trascendente que jamás haré”.

Se casó una sola vez y no duró mucho. Fue en el año 2001 en Tahití con la compositora británica Amelia Warner (actual pareja de Jamie Dornan) y Farrell incluso se tatuó su nombre en el dedo anular. Cuatro meses después se separaron. Fruto de su relación con la modelo Kim Bordenave, nacía en septiembre del 2003 su primer hijo, James Padraig Farrell.

A partir de ese momento, el actor decidió dejar sus malos hábitos y se rehabilitó: quería ser un padre muy presente en la crianza de James. Dejó Nueva York y se mudó a Los Ángeles. Colin le debe todo a su hijo. Así lo ha contado el propio actor. “Su existencia, ha sido para mí una bendición, no un peso. Gracias a él he madurado, me he convertido en una persona más profunda. ¿Y él? Es un niño que demuestra una valentía increíble. Es dinamita, es mágico. Verlo enfrentar los obstáculos es una inspiración”, se sinceró el artista en una entrevista a la revista People, en 2017, cuando recordó el día que fue testigo de cuando su hijo mayor dio sus primeros pasos pocos días antes que cumpliera cuatro años.

Por estos días tanto, Colin como la madre de James, que está a punto de cumplir 18 años, atraviesan un proceso judicial para continuar siendo los tutores legales cuando alcance la mayoría de edad. Para ello, presentaron una extensa documentación donde detallan que producto de este trastorno genético, su hijo “no puede hablar, tiene problemas con sus habilidades motoras finas y no puede cuidar solo de su propia salud y bienestar”.

En lo que respecta a la crianza, Farrell reconoce que no sabe lo que “hace la mayor parte del tiempo”, pero dice que una cosa de la que está seguro es que adora a sus dos hijos y que no quiere repetir errores. “Para ser honesto, solo espero no estar jodiéndolos demasiado. Si todos podemos joder a nuestros hijos un poco menos de lo que nos cagaron la cabeza nuestros padres, esa puede ser la puerta del éxito”.