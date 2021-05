Sara Hebe, fuera de su zona de confort

domingo 23 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La cantante y compositora urbana Sara Hebe debuta en el cine con un protagónico en Expansivas, filme de Ramiro García Bogliano en el que explora una venganza intrafamiliar con ribetes de thriller en la mafia de la trata de personas, y que para la artista fue correrse fuera de su “zona de confort”.

“Me sentí en tensión y fuera de mi zona de confort. Si bien pasé por escuelas de actuación y teatro, no soy actriz. Pero me gusta jugar, y creo que tanto la música, las canciones, la danza y la actuación son juegos que pueden hacerse en serio”, dijo Hebe a Télam sobre su trabajo en la cinta que ya se puede ver en la plataforma de streaming de Qubit y que, a partir del jueves que viene, también estará en Cine.ar.

La cantante interpreta a Flavia, una joven huraña que contrasta con su hermana Ana (Martina Juncadella), pero con una unión que, más allá de la sangre, se remonta al asesinato de su madre en manos de su padre, Rudi (Gustavo Portela), quien se encuentra en libertad.

En la búsqueda de venganza, descubre que Rudi usa como pantalla a una remisería para llevar adelante su negocio de trata de mujeres, lo que añade un nuevo condimento al plan organizado por las hermanas.

“La película ataca la realidad. Y eso es algo que faltaba en el mundo de las narraciones audiovisuales. Un ataque a la realidad es que dos mujeres busquen venganza con violencia, que ocupen el lugar que vemos siempre en el cine ocupado por hombres”, argumentó la cantante.

“Lo primero que me gustó -comentó sobre el proyecto- y me capturó de la propuesta es que Bogliano me dijo que la película rozaba lo ‘cómic’ por lo sangrienta y porque había peleas, armas, tiros, y dos heroínas asesinas. Una de ellas no tenía tanto texto y fue genial para mí, que no soy actriz. Además, me dijo que me pagaban, así que le dije que sí (risas)”.

¿Cómo fue el trabajo del personaje, teniendo en cuenta que no venís con una carrera en la actuación?

El trabajó empezó en las mesas de pasada de texto. También hubo una construcción colectiva de los roles y eso es algo que se dio mucho en todo el rodaje. Un trabajo colectivo y en equipo. Para el rol, pensamos en el pasado de Flavia, en su historia; algo que quizás no se ve en la película, pero que hace al personaje. Imaginar por las cosas que pasó nos ayudó, junto con la guionista (Milagros Figueroa Garro) y las demás actrices, a pensar en por qué hoy hace lo que hace; el por qué mata, por qué pelea, por qué lucha. Sobran los motivos.

¿Hay algo de la música que creés que te ayudó a encarar la interpretación?

No lo sé. En el escenario, cuando canto en vivo, actúo un poco... y tengo una presencia monstruosa porque nunca tuve prejuicios o porque soy ‘freak’. También voy transformándome y a veces no actúo tanto. Pero no sé, creo que hacer pelis o videos es otra cosa. Me gustaría actuar más en películas o series o algo. Claro que creo que la experiencia de exposición en la música me sirvió para desarrollar mi trabajo en “Expansivas”.

¿Cómo te sentiste con tu primer protagónico?

Yo ya había hecho una pequeña participación en “La Vagancia”, de Ayar Blasco. Me sentí bien porque el equipo fue genial y Martina Juncadella, mi compañera, que es una gran actriz, me ayudó mucho. Fue un gran desafío y con la dirección buenísima de Ramiro me sentí súper bien y creo que se ve bien la peli y las actuaciones, en la que se llegó a un resultado que funciona y que comunica lo que quiere comunicar.

¿Cómo creés que representa la historia la temática del abuso a las mujeres? La historia condensa tanto la violencia intrafamiliar como la trata de personas.

La película muestra una realidad, no hay ficción. Lo que se ve pasa en Argentina. en América Latina y en otras partes del mundo. La propuesta es responder a ese ataque y a esa violencia y abuso hacia mujeres o niñes, con la misma violencia. Hicimos una peli. Luego, quizás, tomemos las armas.

En cuanto a los tiempos, ¿cómo pensás combinar el cine y la música en el futuro?

No pienso nada. Estoy un poco deprimida. El tiempo ya es cualquier cosa. Cambió la medida del tiempo un poco, o cambió la forma del tiempo. Algo cambió... me la baja no tener recitales, no poder amontonarse. Espero que se pueda volver a eso en algún momento. No me interesa la gente separada sin tocarse y sin gritar.

¿Cómo estás viviendo esta etapa de pandemia?

Bien dentro de todo . Por suerte no tuve bajas en familia y amistades. Agradezco al cielo por eso y lamento mucho la situación mundial. Y sobre todo cómo la vivimos en los países pobres, es triste: gente enferma, sin trabajo, más gente en la calle. Pero yo tengo privilegios y no la pasé mal. De a ratos me da ansiedad, miedo, angustia no poder tocar, que era lo que me mantenía. Pero seguí produciendo, no sé si por inercia o porque espero entusiasmarme nuevamente y cantar con ánimo las canciones nuevas. Mi último lanzamiento se llama “Refix” y me gusta bastante. Ya está en YouTube.