El relato de la agresión en primera persona

Ante el Tribunal que juzgó a Batista, la víctima contó que la relación duró un año, incluido un mes de convivencia. Sobre la noche del hecho detalló que trabajaron en el gimnasio y alrededor de las 23 salieron hacia el Club Cooperativa, de Oberá, donde se desarrolló una cena de fin del año de la empresa donde trabaja el padrastro del fisicoculturista.

Se sentaron y atrás suyo estaba una amiga a la que Yenifer no veía desde hacía años. Después de cenar se pusieron a charlar.

“Mi amiga estaba con su pareja y yo le cargué con la época que salíamos entre amigas. Al rato me di vuelta y vi que mi pareja estaba enojado. Ahí empezó una discusión y me trató de puta, que yo vivía de joda”, recordó.

La discusión fue en aumento y ella se quiso ir, pero no tenía las llaves de la casa. Era alrededor de la una cuando salieron.

“Fui atrás de él y le pedí la llave. Se dio vuelta y me agarró de los cabellos, de frente con las dos manos. Ahí ya no me acuerdo más. Después sentía mucho dolor en el cuello, y la sensación de no poder moverme”, detalló.

Luego la subieron al auto del padrastro del acusado y la trasladaron al hospital, donde su pareja habló con el médico de guardia y le dijo que estaba borracha y se cayó. Después se fue del hospital, dejó sola a la víctima y ni siquiera avisó a su familia.

Incluso, en su alegato la fiscal Salguero cuestionó las actitudes de Batista después del hecho.

“Hay una situación muy llamativa en la actitud de Javier, que en todo momento dijo que la ayudó y que la llevó al hospital, lo que es verdad, pero en el hospital quedó sola. Llamativamente Javier se fue y no llamó a ningún familiar (...) Tomó esa decisión porque a él le beneficiaba. Todo esto proviene de una persona agresiva y violenta”, remarcó la fiscal.

