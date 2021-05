“Siempre aspiré a más”

domingo 23 de mayo de 2021 | 0:15hs.

El 18 de mayo de 2021 quedará marcado a fuego en la memoria de Imanol Segovia. El joven posadeño llegó. Cumplió su gran sueño. Debutó en Primera y nada menos que en una Copa Libertadores. No son muchos los futbolistas que podrán decir que su estreno en el fútbol fue en el Morumbí de Brasil y ante San Pablo.

Racing ganó, se metió en los octavos de final del torneo continental y todo fue alegría. Ese viaje de vuelta hacia Buenos Aires fue feliz para Imanol, para el misionero que desde que arrancó a jugar a la pelota con 4 años sabía que iba a llegar. Pero también pensó y mucho en su papá, quien falleció hace un mes y fue su gran soporte para que hoy esté donde está.

“Fue algo que no me lo hubiese imaginado, que se dé de esa manera. Estuve muchas veces en el banco, me tocó calentar, pero no entré. Me lo veía venir por ese lado, entrando en los últimos minutos de un partido. Que se dé desde el arranque, en un partido de copa, contra San Pablo, un equipo grande de Brasil, fue muy loco”, recordó.

“Cuando me dijeron que iba a ir de titular me puse ansioso, un poco nervioso y feliz. Fueron muchas emociones juntas, que las pude canalizar muy bien y disfruté de la mejor manera. Escuché a los más grandes, que me aconsejaron para que haga lo que sé hacer y que disfrute del juego”, comentó sobre la previa de ese partido en San Pablo.

En cuanto a cómo fue el día que supo que jugaría su primer partido en Primera, el misionero confesó que el DT Juan Antonio Pizzi “no me dijo nadie personalmente”. “Cuando Pizzi paró el equipo en la práctica dijo ‘estos son los que van a jugar el martes en Brasil’”, contó el posadeño de 20 años.

“En el día de entrenamiento tampoco me quise ilusionar, porque puede pasar de que a último momento surgen cambios. Lo tomé con tranquilidad. Si se tenía que dar se iba a dar, sino iba a seguir esperando el momento”, confesó.

Desde el cielo te voy a alentar

Hace poco más de un mes, Imanol sufrió mucho por la muerte de Tito, su papá y quien lo acompañó desde que jugaba en Guaraní en este camino para llegar a Primera División.

“Mi viejo siempre me acompañó. Justo pasó un mes de su muerte y me lo tomé como una bendición. Se lo dediqué a él”, contó emocionado el defensor de Racing.

Para Imanol fue como un guiño del destino todo lo que le pasó el último mes y tiene claro que debe continuar por el mismo camino para afianzarse en la máxima categoría del fútbol argentino, en una Academia que está peleando la Copa de la Liga Profesional (debe jugar las semifinales con Boca) y que apuesta fuerte en la Libertadores.

“Vivo el día a día. No me gané nada. Me tengo que seguir rompiendo el lomo para estar ahí. Ya el año pasado y este entrené siempre con la Primera, así que tengo que tener paciencia y esforzarme un poco más”, sentenció el de la Tierra Colorada.

Con ganas de volver

“Cada vez somos más misioneros. Antes no era así. Cuando estuve en River de más chico era uno de los pocos misioneros del club. Era raro que haya misioneros. Está bueno que se le dé las posibilidades y demuestra que Misiones hay talentos ocultos y que hay que animarse”, expresó Imanol, quien a sus 20 años disfruta de su buen momento.

No fue siempre así, claro. Hubo mucho sacrificio en el medio, aunque el posadeño siempre tuvo claro que quería ser futbolista.

“Cuando Crucero estaba en la B Nacional cambió un reglamento de inferiores y no sabían si iban a jugar el torneo de AFA. Entonces, como siempre aspiré a más, quería seguir compitiendo en AFA”, recordó y ahí tomó la decisión de irse de Misiones.

“Yo me había probado en Argentinos de chico, me quedó el contacto y lo llamé y estaba en River. Me consiguió una prueba, junté los bolsos con mi papá y me fui a probar en 2014”. Así arrancó su camino en la gran capital argentina, pero no todo fue color de rosas para el misionero.

“En River estuve un año, Crucero no me facilitó el pase y estuve medio colgado hasta mitad de año. Se me hizo difícil porque el equipo estaba armado, venía con competencia y anímicamente me liquidó”, recordó.

“Hoy sé que me sirvió para la cabeza, me hizo más fuerte, pero fue duro porque era entrenar sabiendo que no iba a jugar. Anímicamente me mató. Yo venía con continuidad, siempre jugando y me generó un bajón, no rendía al máximo y me dejaron libre”, confesó el misionero.

Pero las cosas pasan por algo. Imanol no tuvo tiempo de lamentarse: “Agarré mi pase y me fui a Racing. Pasé la prueba general y me probaron con mi categoría para pasar a 7° y quedé”.

El misionero se ganó su lugar y Racing metió una buena campaña en la Quinta División. Se acercaron de la selección para ver a las nuevas joyitas de Avellaneda y al posadeño le llegó la chance de entrenar en Ezeiza.

“En el torneo de 5° nos estaban siguiendo. Nos iba bien, fuimos subcampeones. Los coordinadores nos avisaron que nos seguían. Nosotros jugábamos y veíamos que había gente con el buzo de la selección y una carpeta. Te imaginas que estaban siguiendo a alguno y veníamos arriba. Teníamos más vidriera”, contó y recordó que “un día llegué a entrenar y me dijeron que nos habían convocado a dos compañeros y a mí”.

Segovia fue parte del plantel sub 18 que, en 2019, viajó a España para jugar el torneo de L’Alcudia, que reúne a varias selecciones menores en Valencia, y hasta se dio el lujo de marcar un gol con la celeste y blanca. “El sueño es volver a jugar con la selección”, avisó el misionero, que no se achica.

“Se dejan muchas cosas de lado en busca del sueño, pero cuando se da es algo muy gratificante. Como experiencia no hay nada más lindo después de tantos años de esfuerzo”, cerró el defensor de la Academia que espera el regreso del fútbol para demostrar que está para más.