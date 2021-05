Restricciones: entre pedidos de más controles y operativos en las calles en algunos municipios

domingo 23 de mayo de 2021 | 0:15hs.

Desde ayer cinco municipios, entre los que están Apóstoles, Concepción de la Sierra, Salto Encantado, Eldorado y Montecarlo, deben aplicar límites en sus actividades diarias para contener la situación dada del Covid-19.

Sin embargo, por decisión comunal en la última semana se fueron sumando Cerro Azul, Puerto Esperanza, Itacaruaré, Posadas, Garupá, Capioví, 25 de Mayo, Panambí, Gobernador Roca, Cruce Caballero, Campo Ramón, Puerto Libertad, Jardín América, Campo Grande, Azara, El Alcázar, San Antonio, Wanda, Santiago de Liniers y 9 de Julio hasta el 30 o 31 de mayo.

Incluso se dispuso el cierre del Parque Nacional Iguazú y el provincial Salto Encantado.

En ese nuevo marco que vuelve a endurecer medidas mientras en el país y en Misiones se dan números récords de contagios, El Territorio visitó ayer varias de estas comunas para conocer de cerca lo que piensan los vecinos.

Graciela tiene 29 años y pertenece a la tercera generación de comerciantes en su familia. Desde su despensa sobre avenida Ucrania de Apóstoles dio su parecer sobre lo que atraviesa la ciudad, una de las que fue marcada en rojo y de alto riesgo epidemiológico.

Contó que a finales de enero restringió el ingreso al local al notar descuidos en los clientes, por ello dispuso una mesa que bloquea el ingreso y el comprador debe esperar en la vereda.“La gente llegaba sin barbijo, no respetaba la distancia y tuvimos un llamado de atención de la municipalidad.

Entonces dije ‘no, antes de tener una multa, hágamos algo’”, comentó.Sin embargo, observó un mayor relajo en las personas en los últimos días. “Varios clientes me dijeron ‘ya pasó todo, sacá la mesa’ y yo les dije que no, ahora es la parte más fuerte. Además creo que en Apóstoles no se cuentan los casos que hay”, sostuvo.

“El jueves dijeron que iban a empezar con más controles y hasta ahora no vi ninguno”, señaló.

En otra zona de la localidad, en uno de los supermercados, los clientes relataron su experiencia. “Sigo todos los cuidados, desde el alcohol en gel hasta el uso de los barbijos. Pero la gente se cuida poco, siento que se relajaron”, afirmó Mariela.

Sin embargo, destacó que tiene hijos en edad escolar y en las escuelas los controles se cumplen a rajatabla, algo con lo que coincidieron todos los entrevistados.

De su lado, el propietario de la Distribuidora Federal, comentó: “Acá se cuida todo lo que se puede y corresponde, nadie entra sin barbijo ni sin sanitizarse las manos”.

Y sumó sobre la difícil situación del sector comercial: “como vimos que estamos en zona de alto riesgo volvimos a preguntar al municipio qué iba a pasar, pero el horario de trabajo sigue siendo normal”.

Marta, otra vecina que acudía a hacer las compras destacó que ahora siente más tranquilidad porque pudo vacunarse con las dos dosis al igual que sus afectos que son población de riesgo.“Apóstoles es una ciudad de gente grande y la mayoría a las 18 ya se guarda en sus casas. No sé cómo se estará divirtiendo la juventud porque no se ve movimiento de chicos”, dijo.

En la librería cristiana, en la misma cuadra de la Iglesia San Pedro y San Pablo, Miriam y Delia dieron su impresión. Ambas coincidieron en que el uso de barbijo es algo con lo que se cumple y “cada uno debe ser responsable de su salud. Dentro de todo nos cuidamos, no sé si decir que la gente tiene miedo, pero sí se nota que tienen cuidado”.

Operativos en Concepción de la Sierra

Aprovechando que ayer era día de cobro del aguinaldo para los empleados públicos de la provincia, en Concepción de la Sierra decidieron apostarse en los cajeros con postas de testeos y vacunación, algo que se repitió en otros municipios pero que aquí cobró mayor relevancia teniendo en cuenta la situación epidemiológica.

Al respecto, Laura Dubois, directora del hospital, se mostró muy conforme por la respuesta que tuvieron, ya que lograron aplicar todas las vacunas que tenían disponibles en ese momento.

“El operativo colmó nuestras expectativas, vino más gente de la que se esperaba vacunar, colocamos 125 dosis a mayores de 40 años”, explicó Dubois.

Sobre cómo observa el mapa sanitario local, afirmó: “La gente se está cuidando bastante, el tema es que se siguen moviendo. Por eso creo que estas medidas restrictivas van a hacer que se calme todo unos días y podamos volver a la tranquilidad. Nosotros tenemos controlados a los pacientes que están con diagnóstico positivo, están estabilizados. Si alguien se complica el médico que lo atiende evalúa la situación y si necesita derivación a un centro de mayor complejidad, se lo envía”.

Para Angie, empleada de una farmacia en el centro de la localidad, el panorama “está medio complicado porque se cerraron actividades, pero creo que si nos empezamos a cuidar entre todos vamos a lograr algo. Veo que para salir a un comercio la gente se cuida, pero los fines de semana se relajan”.

De su lado, Nadia, responsable de un restaurante frente a la plaza principal, siente que si los municipios aledaños no toman medidas similares, nada cambiará.

“Tengo conocimiento de que la noche del viernes en Apóstoles y San Javier hubo fiestas y desde mi punto de vista los contagios se dan por gente que va a otras localidades todos los fines de semana, de nada sirve que nosotros restrinjamos si en otro municipio está todo igual. No se le puede prohibir a la gente entrar o salir de la localidad, porque eso es un derecho, pero algo se tiene que hacer. Acá controles no hay”, afirmó molesta.

Además, siente que “la culpa siempre recae en los comerciantes, acá nos culpan de aglomerar gente, algo que no es así. Ahora tenemos permitido trabajar hasta las 22, ese horario no nos sirve y me parece exagerado. No hay justificación por la cual los comerciantes seguimos siendo los más golpeados, el único beneficio que tuvimos es una reducción en la boleta de la luz, pero no me sirve ni para pagar a un empleado”.