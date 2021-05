Con Springwall los sueños son una realidad constante

domingo 23 de mayo de 2021 | 0:00hs.

A la hora de comprar un sommier nuevo son varios elementos los que se deben valorar para tomar la decisión de si es mejor resorte o espuma. Por ejemplo, el tamaño del colchón: hay que valorar tanto el espacio con el que se dispone en la habitación, como el nivel de movilidad que deseás tener en reposo.

La densidad: debería ceder con mayor facilidad las áreas donde va a soportar menos peso, por ejemplo, las extremidades, pero debería tener más firmeza en las zonas que brindarán soporte a las partes más pesadas del cuerpo.

El equilibrio de la columna: el colchón debe mantener la columna lo más horizontal posible. El equilibro es un elemento que depende mucho de la tecnología utilizada en la fabricación del colchón y el sommier. Ya sean un colchón de resortes o de espuma, es vital que los materiales en los que fueron construidos aseguren un descanso equilibrado.

El soporte: se relaciona directamente con la calidad.

Para recuperar todas las fuerzas luego un día agotador, en Springwall tienen la mejor calidad en colchones que alinean el cuerpo y relajan cada uno de sus músculos. Un ejemplo de esto son los colchones SL (Línea Selleccion) con sus modelos SL 8000, la vedete de la marca, SL 6000, SL 4000 y SL 2001, que están esperando a sus próximos dueños para ofrecerle la mejor manera de dormir. El modelo SL 8000, por ejemplo, se destaca por su tela aromatizada con Ylang Ylang, cuyas propiedades se obtienen mediante la tecnología de microcapsulas. Por otro lado, el modelo SL 6000 con tela de aloe vera ayuda al sistema inmunológico, es bactericida y antihongos.

Otro punto a destacar es la estructura de resortes pocket que poseen los colchones Springwall, que están diseñadas para soportar el cuerpo donde más lo necesita y logran minimizar el movimiento durante las horas sueño.

No sólo la Línea Selleccion se encuentra en el local ubicado en Arrechea 1114, sino que también a un costo muy accesible, se pueden obtener los modelos BL (linea boutique) y SL (linea Smart).

Los modelos que llegaron para mejorar la postura y ofrecer confort durante la noche o la siesta son One y One Plus, cada uno de ellos con espuma de alta densidad de 35 kilogramos que logra mayor firmeza y resortes Bonnel que otorga balance óptimo, confort y firmeza equilibrada. “El One Plus tiene una manta adicional de espuma viscoelástica”, explicó Alejandra Cardozo, responsable de la marca en Posadas.

En Springwall saben como lograr un buen dormir y es por ello que constantemente renuevan sus productos y se aggiornan a las necesidades de sus clientes. Además de contar con la mejor tecnología, la línea S2 y S7 incorpora en su estética más opciones para aprovechar el espacio, y es así como tienen bauleras o una cama extra por ejemplo.

