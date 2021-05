Se harán operativos sorpresa para vacunación de personas mayores de 40 años

sábado 22 de mayo de 2021 | 9:01hs.

Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones informaron que habrá operativos sorpresas en distintos puntos de la tierra colorada con el fin de vacunar a personas mayores de 40 años.

Las intervenciones serán en la ciudad de Posadas y diferentes puntos de las localidades del interior en puntos neurálgicos donde acude la gente como ser cajeros automáticos o grandes cadenas de supermercados.

Cabe destacar que la vacunación corresponde a la primera dosis y es para quienes se acerquen a estos lugares y no a demanda.

En Oberá, San Pedro, San Vicente, San Pedro y Garupá la tarea consistirá en la desinfección e intervención sanitaria en zonas de cajeros automáticos con testeos gratuitos y vacunación a personas del grupo antes mencionado.

La vacuna contra el Covid-19 ya llega a los lugares más alejados

A pocos días de cumplirse cinco meses del inicio del plan de vacunación contra el coronavirus en Misiones, las dosis comenzaron a llegar a los lugares más recónditos de la provincia. A medida que avanza el plan nacional de inmunización para intentar superar una pandemia que azota al mundo hace aproximadamente un año y medio, en la tierra colorada el personal de salud sigue redoblando los esfuerzos para salvar la mayor cantidad de vidas y es por eso que ahora, además de ampliar los centros de vacunación, empezaron a trasladarse hasta los sitios más alejados con el fin de poder inmunizar a aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse hasta los centros urbanos.

Uno de estos momentos se vivió ayer en horas del mediodía en una chacra de Colonia Mártires, donde dos enfermeras llegaron para darle la primera dosis de la vacuna china Sinopharm a doña Dora Duarte, que tiene 85 años y es la habitante más antigua de ese pequeño pueblo de Misiones.

En el mismo lugar en el que vivió toda su vida, en medio de la paz del monte misionero, Dora recibió con mucha tranquilidad la vacuna y les agradeció a las trabajadoras de la salud que se acercaron hasta su casa. No obstante, antes de llegar a este momento, su familia la tuvo que convencer y explicar la importancia que significa estar vacunada en un momento en que el país y la provincia atraviesan el peor momento de la pandemia.

“Al principio me puse muy caprichosa con el tema de la vacuna, pero finalmente me convenció mi familia, entonces estoy tranquila. Primero no me quería vacunar porque acá yo vivo de una manera tan natural que no creo que pueda llegar algo, pero me explicaron que de todos modos era necesario estar vacunada para mayor seguridad”, le contó doña Dora a El Territorio, minutos después de ser vacunada.

“Ahora me siento bien porque ya me había concientizado de que me debía vacunar. Primero para que mi familia se quede tranquila y segundo para luchar contra mí misma en no mostrar tanto capricho”, reiteró esta mujer misionera que vivió prácticamente toda su vida en ese mismo lugar, en el que dio a luz y crió a sus seis hijos y donde luego les transmitió ese legado de su amor y respeto por la naturaleza a una innumerable cantidad de nietos y bisnietos que hoy la visitan y cuidan. Fueron ellos una parte fundamental para lograr que Dora acepte vacunarse. Es que hace algunos años tuvo una mala experiencia con los efectos de una vacuna antigripal y quedó un tanto reticente.

“Creo que es muy valorable que vengan hasta acá a vacunarme, yo la verdad que no pensé que iban a venir hasta acá las chicas”, se sinceró doña Dora, quien por otra parte explicó que ella para cuidarse durante estos meses de pandemia acudió a los yuyos de la chacra y a una alimentación saludable.

“Este lugar es mi vida entera, hace más de 60 años que vivo acá. Hoy en día ya es poco lo que puedo andar porque tengo un poco de reuma, pero les cuido a mis perros y a mis gallinas. Estoy tranquila porque acá soy feliz y la gente que viene parece que también es feliz”, finalizó.