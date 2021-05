Brasil: sorpresiva cumbre entre Lula y Cardoso contra Bolsonaro

sábado 22 de mayo de 2021 | 6:02hs.

Los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, rivales históricos de la política de Brasil, se mostraron sorpresivamente juntos ayer contra el mandatario Jair Bolsonaro, en una nueva señal del carácter de favorito que, de acuerdo con las encuestas, presenta el líder del Partido de los Trabajadores (PT) para vencer en las elecciones de 2022.

Rápidamente, la foto de los dos ex presidentes juntos, con barbijo, se viralizó y abonó más la ampliación del apoyo hacia Lula, favorito en las encuestas, pero para el presidente Bolsonaro fue el encuentro de la “vieja política”.

“Un ladrón de presidente y un chanta como vice, ya está la fórmula presidencial creada”, disparó Bolsonaro en un acto de legalización de tierras en el estado de Maranhao, nordeste, donde afirmó que “la plaga del comunismo no tuvo éxito en ningún lugar y no tendrá éxito en Brasil”.

El metalúrgico Lula, presidente entre 2003 y 2010, publicó una fotografía de un almuerzo con el sociólogo Cardoso, que gobernó entre 1995 y 2002.

“Los expresidentes tuvieron una larga charla sobre Brasil, nuestra democracia y el abandono del gobierno de Bolsonaro en el enfrentamiento a la pandemia”, informó Lula en las redes sociales.

Movimiento de alto impacto

La última vez que ambos se encontraron había sido en el funeral de la ex primera dama Marisa Leticia Rocco, en 2017, segunda esposa del líder del PT.

La reunión ocurrió luego de mensajes de acercamiento de Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien dijo que iba a votar a Lula en 2022 en caso de que llegue a un balotaje contra Bolsonaro, tal como lo indican las encuestas.

Ambos se enfrentaron directamente en 1994 y 1998, cuando ganó Cardoso las elecciones en primera vuelta en ambas oportunidades.

“Yo ya voté a Lula”, recordó FHC, tal como se lo conoce popularmente por sus iniciales. Había sido en 1990 en las primeras elecciones directas luego de la dictadura (1964-1985), cuando la segunda vuelta fue Lula contra Fernando Collor de Mello, el vencedor.

La reunión entre ambos fue articulada por el ex juez de la corte suprema Nelson Jobim, quien fue Ministro tanto de Cardoso (Justicia) como de Lula (Defensa).

Cardoso y Lula tienen una historia en común desde los años setenta, cuando el sociólogo, luego de su exilio por la dictadura militar, comenzó a ser uno de los intelectuales que se interesó en la lucha sindical de las fábricas del Gran San Pablo.

En el ámbito político, el encuentro constituye también una señal de aislamiento del candidato presidencial Ciro Gomes, ex ministro de ambos, del Partido Democrático Laborista que ha lanzado una serie de ataques a Lula y lo ha igualado con Bolsonaro, a tal punto que acuñó la frase “bolsolulismo”.

Las tensiones entre ambos se sucedieron luego de que el PT denunciara la “herencia neoliberal” de la gestión de FHC, sobre todo porque Lula y Dilma Rousseff derrotaron en 2002, 2006, 2010 y 2014 a candidatos del PSDB, un bipartidisimo que se quebró en 2018.

Las elecciones de 2014, con la Operación Lava Jato a todo vapor, fue vencida por un punto por Rousseff a Aecio Neves, quien fue el primer candidato a presidente en la historia reciente de Brasil en no reconocer la derrota y en denunciar fraude. Se le atribuye a eso parte de la desestabilización brasileña.

Dos meses después de recuperar sus derechos políticos, Lula es favorito para derrotar en primera y segunda vuelta a Bolsonaro en octubre de 2022: 41% contra 23% en primera y 55% contra el 32% en balotaje. Lula recuperó en marzo sus derechos políticos luego de que la corte suprema anulara sus condenas por una de las cuales estuvo preso 580 días e inhabilitado para participar de los comicios de 2018, que ganó Bolsonaro.



“Después de ver a Biden no me siento viejo”

Lula da Silva insistió que no descarta disputar la presidencia de su país el año que viene, pues “después de ver a (Joe, el presidente de EE.UU.) Biden”, ya no se siente “viejo” para hacerlo. “Corrí ocho kilómetros antes de esta entrevista... y normalmente corro 9 km al día, de lunes a viernes, porque caminar por Brasil va a ser muy duro, muy agotador y necesito preparar mis piernas para solucionar los problemas de este país”, dijo. “Cumpliré 77 para las elecciones del próximo año. Pensé que era viejo. Pero luego vi a Biden ganar las elecciones a los 78 años y dije: ‘Bueno, soy un niño comparado con Biden, así que tal vez esté bien’ “. “Una vez que nuestro partido tenga su candidato y estemos en modo campaña, quiero viajar por Brasil”, insistió.