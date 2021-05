Anita Co fue sobreseída en la causa por injurias que le inició Juan Darthés:

sábado 22 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La Justicia sobreseyó a la actriz Ana Coacci, más conocida como Anita Co, en la acción penal por injurias que inició el actor Juan Darthés en 2018. Esto ocurrió luego de que ella lo denunciara públicamente por acoso sexual.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo confirmó Raquel Hermida, abogada de la actriz, a través de un comunicado: “El fin de Darthés en la Argentina. Anita Co, la gran ganadora: no pidió disculpas, no negoció ni aceptó dinero”.

“La justicia dijo que Darthés no padeció injurias, que nunca se presentó en Tribunales y cambió el valor de la querella de injurias por poder”, aseguró en el escrito. “Finalizó una infructuosa estrategia judicial de Darthés. Simplemente un abusador”.