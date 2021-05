JLO y un posteo de amor a Ben que enloqueció a los fans

sábado 22 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Jennifer Lopez o JLO y Ben Affleck volvieron a despertar rumores de una segunda vuelta luego de habérselos visto juntos en varias oportunidades, donde incluso hicieron una escapada a Montana.

Si bien no hay nada confirmado, la cantante le hizo una suerte de declaración de amor en las redes sociales al compartir imágenes de aquella época en los que ambos estaban comprometidos. “Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero ‘This is me… then’ es mi álbum favorito que he hecho… ¡hasta ahora! Sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes otra vez después de 19 años…”, escribió la cantante junto a un compilado de los videos del disco publicado en 2002.

Y las reacciones de sus fanáticos ante esta elección del álbum no se hicieron esperar ya que muchos relacionaron en seguida las fechas: “¿No es este álbum sobre… Ben?”, es la pregunta que se repitió entre los comentarios.

Jennifer y Ben fueron una de las parejas más populares de Hollywood en el inicio del nuevo siglo. A mediados de los 2000, Ben Affleck y Jennifer Lopez llegaron a convertirse en una pareja tan mundialmente famosa que se les llegó a crear un acrónimo, algo entonces bastante novedoso: Bennifer. El actor y la cantante y actriz empezaron a salir en 2002, posando juntos en eventos y alfombras rojas; llegaron a prometerse; fueron carne de tabloides, y rompieron de forma estrepitosa a principios de 2004.

Según dijeron fuentes cercanas a las estrellas a la revista People “estar cerca les hace bien a los dos”. Ambos están atravesando sendos duelos: el actor, tras separarse de Ana de Armas, y la cantante, tras romper con su prometido, Alex Rodríguez. Ajenos a los rumores que apuntan a que podrían haber retomado su noviazgo, parece que por el momento Jennifer López y Ben Affleck no tienen ninguna prisa por definir su relación. Según ha revelado una fuente a Us Weekly, se están dejando llevar y aún no tienen la intención de hacer público su amor.

“En este momento van con la corriente y hacen planes para reunirse con la mayor frecuencia posible, pero todavía hay algo que debatir antes de que se hagan públicos oficialmente”, ha comentado a la publicación alguien cercano a la pareja, que también ha añadido que “fue idea de Ben ir a Montana, un lugar que ama absolutamente, y lo pasaron de maravilla allí, simplemente acurrucándose y estando juntos sin ninguna presión”.