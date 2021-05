Un 70% de los chicos que perdió contacto con la escuela logró revincularse

El corte en esa relación con la institución se debió a causas multifactoriales.

Para recuperar a esos alumnos que no contaban con dispositivos móviles, tenían problemas de conectividad o no acudieron a buscar los cuadernillos impresos que se prepararon, se diseñó una estrategia de contención y revinculación con el sistema educativo que actualmente funciona en los 77 municipios. Se trata de los Centros de Apoyo Pedagógico desde donde ya se logró que el 70% de los estudiantes vuelva a tener contacto con la escuela y ahora buscan afianzar ese vínculo, principalmente en estudiantes de nivel medio.

“En la primera etapa, que fue de enero a marzo, lo que hicimos fue volver a vincular a los chicos y a entusiasmarlos con regresar a la escuela y continuar los estudios”, señaló a El Territorio Cielo Linares, subsecretaria de Educación de Misiones.

En ese tiempo, destacó, “tuvimos mucha asistencia de chicos de primaria que estaban con libreta abierta y debían materias y tuvieron tutorías específicas. Se logró recuperar a chicos que se habían desconectado completamente de la escuela. Tenemos un registro y el 70% de los chicos que no había tenido ningún contacto con las instituciones, a partir de los centros volvimos a re vincularlos”.

Apuntalar

Pero ahora el trabajo se concentrará en apuntalar a los estudiantes secundarios.

“Lo que vamos a hacer en esta segunda etapa, coejecutado con Nación desde el Programa Acompañar, es apuntar a los adolescentes y jóvenes de la educación secundaria. En especial quienes no lograron avanzar con sus evaluaciones de libreta abierta”, comentó Linares.

Se apunta a esta franja dado que detectaron estudiantes que trabajan, que no saben organizar sus horarios o incluso no cumplen con las tareas en la semana de alternancia, teniendo en cuenta que actualmente el sistema es bimodal, una semana acuden a la escuela y en la otra desarrollan contenidos y tareas desde el hogar.

“Vamos a reforzar en secundaria porque allí lo que necesitamos es intensificar aprendizajes. Lo que nos plantearon los directores de toda la provincia es que tenemos adolescentes que en el tiempo de alternancia no hacen la tarea y ahí lo que entra a jugar son las condiciones materiales de la casa o problemas de conectividad, a veces son adolescentes que los mandan a trabajar y en el tiempo de alternancia no tienen un momento real de estudio y producción de lo que le solicitan los profesores y no es, en la mayoría de los casos, por una cuestión que es inexplicable el contenido, sino que son adolescentes o jóvenes involucrados con otras actividades”, explicó quien coordina los centros de apoyo en toda la provincia.

“También hay chicos que quedaron con libreta abierta porque vienen arrastrando previas de años anteriores y sumada a esta situación de la pandemia se les acumularon más materias”, agregó.

Por ese motivo se fijaron como objetivo que el centro de apoyo ayude a revertir esta situación.

“Queremos equipararlos con aquellos con los que están en desventaja porque sí tienen conectividad u otras herramientas. Entonces en el centro de apoyo, al ser espacio con conectividad y disposición de netbooks, pueden hacer ahí su trabajo curricular”, indicó.

Demanda

Estos centros de apoyo pedagógico funcionan fuera del horario escolar, en turno mañana y tarde, en espacios que cada municipio dispuso como salones de usos múltiples, centros de integración o los espacios maker. Allí cuentan con docentes que ad honorem se encargan de trabajar con los estudiantes que tuvieron o tienen complicaciones a la hora de desarrollar los contenidos áulicos propuestos.

Desde su implementación hasta la actualidad la demanda siempre fue alta y constante y actualmente acuden poco más de 8.000 niños y adolescentes en un trabajo donde también colabora la Escuela de Robótica.

“Los chicos que acuden hoy a los centros de apoyo más que nada hacen consultas referidas a las macro áreas como Matemáticas, Lengua, Biología, Física y Lengua extranjera. Además, ahora empezamos a sumar talleres y charlas con temas emergentes o de ampliación de derechos que son la Educación Sexual Integral (Esi), prevención de adicciones, primeros auxilios y también estamos distribuyendo material que hacen referencia a técnicas de estudio porque justamente en la alternancia a los chicos les cuesta organizar su tiempo de estudio”, sostuvo Linares.

“Estas charlas son una demanda mixta, algunas fueron pedidas por las áreas de Juventud de los municipios pero también tienen que ver con todo lo que está circulando a partir del retorno a la presencialidad y lo que los estudiantes hablan sobre lo que les pasa. Entonces, esto también tiene que ver con las demandas de las mismas escuelas”, precisó la educadora.

“En ese sentido, lo que nosotros vemos desde el equipo es que la demanda es siempre desde la localidad, no es que nosotros le imponemos que tales materias tienen que estar o ciertos contenidos deben ser dictados. Sino que los alumnos de cada localidad van pidiendo lo que necesitan reforzar en las escuelas”, finalizó.

Producto de la virtualidad dispuesta el año pasado para todo el nivel educativo por la pandemia de Covid-19, unos 15.000 alumnos en primaria y un número similar en secundaria perdió contacto con la escuela o se vinculó de manera intermitente, habían explicado en su momento las autoridades educativas provinciales.