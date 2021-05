En Candelaria probaron cómo funciona el voto electrónico

sábado 22 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Tal como ha ocurrido en las últimas dos elecciones, 2015 y 2019, los electores de Candelaria votarán a través de la metodología electrónica, en esta oportunidad para elegir diputados provinciales. Y en la mañana de ayer, en diferentes puntos de la localidad, se llevó adelante el segundo día de prueba del Vocomi (Voto Codificado Misionero) organizado por el Tribunal Electoral de Misiones.

Las tareas de atención al público se iniciaron desde el jueves y continuarán hasta hoy en los horarios de 8 a 11 y de 17 a 19 en los puestos ubicados en la Plaza Manuel Belgrano, el hospital municipal y en la Escuela 698 donde los vecinos pueden acercarse para aprender, o repasar, cómo es el uso de las máquinas con las que el próximo 6 de junio elegirán a los diputados provinciales.

El método de votación del Vocomi, que combina el sistema tradicional del sobre en las urnas con el uso de la tecnología a través de una máquina en la que se emite el voto, entró en vigencia en 2013 tras la modificación de la ley electoral (Ley XI N° 6), ocasión en que se estableció la implementación de tecnología en los procesos electorales. A ello se añade un sistema de emisión de sufragios por medios electrónicos. Desde entonces se vienen realizando diferentes pruebas de su uso, en las que Candelaria es protagonista.

Ya en las elecciones del 2019 Candelaria fue la única localidad de Misiones donde se utilizó de forma íntegra el sistema del Vocomi. Este año serán 12.525 las personas habilitadas para votar con esta metodología en seis escuelas, donde se habilitarán 37 máquinas, una por mesa.

Los más beneficiados

Desde su inicio, el Vocomi atravesó por diferentes cambios con el fin de facilitar su uso y evitar confusiones en el votante. En ese sentido, elección tras elección se intensifican las tareas de capacitación para adultos mayores y otros ciudadanos que presentaban dudas sobre su funcionamiento.

Según explicaron los representantes del Tribunal Electoral que se apostaron esta semana en Candelaria, con la ayuda de los artefactos que componen al sistema se puede garantizar el sufragio de sectores que cuentan con algunas dificultadas, como, por ejemplo, las personas no videntes o las analfabetas, ya que cuenta con un sistema de asistencia auditiva para sufragar.

Posturas encontradas

Esta no será la primera vez que los vecinos más experimentados en elecciones se encuentren con este sistema, ya que como se dijo, en 2019 todas las mesas de votación de la ciudad tenían el sistema en funcionamiento. Pero, además, ya en 2015 muchos de los vecinos habían accedido a votar de esta manera.

En cuanto a la experiencia vivida con anterioridad El Territorio dialogó con Luisa Ferreyra, vecina de la localidad que también fue fiscal de mesa en las elecciones pasadas: “Estoy muy de acuerdo con el voto electrónico, desde mi punto de vista lo más correcto, más rápido, práctico, lo digo desde la parte ciudadana electora y también como fiscal de mesa, es realmente una herramienta que acelera y transparenta las elecciones, creo que debería implementarse en todos los municipio, más aún en épocas de pandemia como esta que estamos viviendo”.

Y agregó, “además, no hay posibilidades de trampas con el Vocomi, es práctico también para aquellas personas que no saben leer, a mí me toca de cerca porque mi marido no sabe leer y el voto electrónico le dio seguridad cuando nos tocó las elecciones pasadas y estamos muy satisfechos de que vuelva a ser elegida Candelaria para estas legislativas”.

Pero no todos tienen la misma mirada, y hay quienes por el contrario consideran que no es una opción de las mejores. Es el caso de Pablo Rodríguez, quien consideró que “no sé si es tan bueno como dicen, yo tengo mis dudas, aunque debo aceptar que es práctico”.

Carina, una trabajadora de casa de familia opinó al respecto que prefiere “el antiguo sistema, a uno que no está familiarizado con las computadoras le cuesta mucho, aunque valoro que estén enseñando sobre cómo votar, pero no me convence”.

Otro de los jóvenes que se acercó a probar el sistema de votación fue Pablo, quien consideró que “estaría bueno que haya un acompañamiento más imparcial a las personas que estaban acostumbradas al voto por sobre, yo voté por primera vez en 2015 y la verdad no me costó mucho, pero vi a mucha gente que decía que ni siquiera sabía por quien votó porque le costaba lo de la máquina”.

A su criterio “la posibilidad de trampas o manipulación de votos, como tanto se viene hablando en Candelaria desde las elecciones anteriores, creo que no está exceptuado el voto electrónico de eso, pero bueno, es un avance y hay que adaptarse y ver el lado positivo”.

El próximo 6 de junio Candelaria votará solamente en la categoría de diputados provinciales, y lo hará de forma completamente electrónica, tal como sucedió en las elecciones del 2019.