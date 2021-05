Eldorado: aumentó el número de personas que se realizan el testeo rápido

viernes 21 de mayo de 2021 | 10:27hs.

Producto del crecimiento de los casos de coronavirus en la localidad de Eldorado, más personas se acercan realizarse el testeo rápido.

El Polideportivo Héctor Hugo Ligorria es el lugar donde se lleva adelante, desde fines de enero, el operativo de testeos rápidos. En el transcurso de la presente semana el número de asistentes a practicárselo se duplicó.

"El lunes o martes, no recuerdo bien, llegamos a hacer alrededor de 450 testeos, cuando lo normal era cerca de 200. Y el resto de los días mínimo 300 estamos haciendo" comentó una des empleadas de salud participantes del operativo.

En el día de hoy ya se habían practicado alrededor de 70 testeos y algo más de 100 personas esperaban su turno.

Eva, una mujer que esperaba su turno explicó: " Yo ya tuve coronavirus pero ahora le dio a mi suegra positivo y como mi madre tiene problemas de salud no quiero correr riesgos y necesito sacarme la duda. No presento ningún síntoma, pero igual uno nunca sabe".

Jorge, empleado de comercio planteaba: "Le dio positivo a mi hermano y como vive conmigo en el trabajo me pidieron que me hiciera el test para saber si me contagié, porque de acuerdo a eso vemos cómo hacen con los otros empleados".

El centro de testeo rápido lleva adelante sus tareas desde las 7:30 hasta las 13:00 horas.