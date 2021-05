El uso del suelo, uno de los factores de la crisis hídrica

viernes 21 de mayo de 2021 | 8:36hs.

La crisis hídrica que afecta a la provincia de Misiones desde hace varios meses está dada principalmente por la falta de lluvias, pero a este fenómeno se suman otros factores. Radioactiva diálogo al respecto con Andrés Ayala, profesor de Geotecnia, Hidrología, y Obras Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería de la Unam.



“Estamos en un período de falta de lluvias y eso hace que evidentemente los ríos tengan menos agua. Por otro lado, también está el tema de que hay un cambio del uso del suelo que hace que cuando las precipitaciones ocurren, no tengan la posibilidad de infiltrarse, por lo que disminuye el almacenamiento y retención y por eso no disponemos de suficiente agua cuando no llueve”, comenzó explicando.



Al ser consultado sobre si estos fenómenos ocurrieron en otras épocas, Ayala recordó: “El río Paraná ha manifestado una bajante histórica en un nivel cero en la escala del río, allá por el año 1950. Es un fenómeno cíclico que ocurre en determinados periodos. Hay variaciones”.



“Esto no es de ahora, sino que hay períodos de poca lluvia en tiempos históricos, por eso los pueblos almacenaban el agua en grandes reservorios para poder tenerla disponible cuando había mucha sequía. Tenemos que tratar de preservar nuestros bosques y selvas y hacer las ciudades con más vegetación sin impermeabilizar tanto, de tal manera de que el agua pueda incorporarse al suelo y tenerla disponible cuando no haya precipitaciones”, cerró.