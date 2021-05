Aumenta donación de inmuebles tras reformas de las normativas

viernes 21 de mayo de 2021 | 5:00hs.

La donación de propiedades registró un fuerte incremento durante el primer cuatrimestre del año que, según datos del Colegio Notarial de Misiones, casi llegó a duplicar los números del primer trimestre de 2020. Si bien la pandemia limitó en parte a la actividad entre marzo y junio del año pasado, el motivo radica en la modificación de cuatro artículos de la ley 27.587, que quitó la observabilidad de los títulos de propiedad, lo que dificultaba la venta de un bien donado y el otorgamiento de créditos.

Entre 2015 y 2020, la posibilidad de donar un inmueble estaba limitada por las modificaciones en el régimen regulado por el Código Civil y Comercial y redujo la posibilidad de concretar la donación, una práctica habitual de padres a hijos.

Sin embargo, el cambio legislativo eliminó las trabas para las ventas a futuro o que la propiedad sea utilizada como garantía bancaria. Esa modificación se notó en el mercado, principalmente en el Colegio Notarial de Misiones, en los que las donaciones tuvieron un crecimiento de casi el doble respecto del primer trimestre del año pasado. Incluso, señalan que es superior comparado con años anteriores.

Sobre este punto Juan Sarquis Rocabert, presidente del Colegio Notarial de Misiones, señaló que producto de las modificaciones que entraron en vigencia el 25 de diciembre de 2020 las donaciones son más seguras aunque aclaró que los cambios no fueron al contrato de donación sino a las acciones de la repersecusión sobre los herederos que se consideraban perjudicados en el proceso de donación.

En diálogo con El Territorio afirmó que con el cambio legislativo “en Misiones hubo un aumento importante, que no sólo benefició a la realización de las donaciones, sino a aquel que compra una casa que previamente había sido donada, y hace que la operación sea segura”.

En este sentido, indicó que en lo que va del año “casi se llegó a duplicar el número de escrituras de donaciones, intensificando la actividad. El cambio de artículos lo que permitió sanear un problema que se registraba desde hace 140 porque los artículos no eran muy claros”. “Casi se duplicó el número de títulos provenientes de donaciones, fue un aumento y un mayor trabajo, pero no sólo para el escribano, sino para el título familiar”, agregó.

Indicó que estas modificaciones fueron promovidas por parte de los propios escribanos y que, después de varios intentos, el año pasado cobró estado parlamentario y fue aprobado tanto por la Cámara de Diputados como de Senadores.

Los alcances

Sobre los beneficios que trajo consigo, Sarquis Rocabert explicó: “Ahora donar es más seguro, porque el hijo cuando recibe la donación de los padres, los demás no pueden reclamar la propiedad en el sucesorio, sino dinero en el caso que la parte considere que esté perjudicado”.

En esta línea, añadió que los alcances no sólo se extienden hacia quien recibe la donación sino también por parte de quien compra un bien donado. “Aquellas persona que le compraron el inmueble a este donatario, vende y la personas que compra está protegida en acción, que otras personas no le van a reclamar el bien. Este beneficio no es sólo a las donaciones, sino para la compraventa. El título anterior de la donación, antes para el sistema financiero era observable por posibles reclamos”, detalló. La situación de observabilidad era por el lapso de diez años, en los que podían ser reclamados por otros herederos en el marco de una sucesión, y hacía que el inmueble perdiera el valor comercial o dejaban de ser aptos para ser tomados como garantía bancaria. Eso fue modificado.

“Esa observabilidad desaparece y sanea un problema de muchos años. No sólo para la organización de la familia sino también para las operaciones comerciales y financieras con el otorgamiento de créditos. Ahora, si se quiere hipotecar la casa, ampliar la casa o un negocio, no habrá inconvenientes que sí planteaban esos artículos que antes estaban mal redactados”, precisó.

Al mismo tiempo, señaló que con estos cambios “los beneficios apuntan a estructurar el patrimonio de una persona, da una estructura para que la familia sea protegida en la propiedad privada, y más aún en estos tiempos de pandemia, que permiten planear el patrimonio para beneficiar a los descendientes, sin que haya un juicio sucesorio, para evitar salir a vender o tener gastos interminables. También, si se accede a un crédito, permite la generación de más puestos de trabajo”.