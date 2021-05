Detienen a acusado de violar y embarazar a su hijastra

viernes 21 de mayo de 2021 | 0:30hs.

Un hombre de 55 años fue detenido ayer luego de ser denunciado por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años, a quien aparentemente embarazó y luego sometió a un aborto clandestino.

La grave denuncia fue radicada por el padre de la víctima, quien se presentó ante la Fiscalía de Instrucción Tres y apuntó sus acusaciones contra la actual pareja de su ex, con quienes convivía la niña desde hace varios años.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio, los hechos de abuso salieron a la luz mediante una hija mayor de edad del acusado, quien se contactó con el padre de la víctima para narrarle los padecimientos que habría sufrido la niña en los últimos meses.

“El sábado me comuniqué con la hija del marido de mi ex señora. Ella fue la me contó todo. Me estaba buscando hace cuatro meses y me contactó por Facebook. Ahí me dijo que el papá había violado a mi nena”, expresó el denunciante en diálogo con este matutino.

El hombre relató que los hechos se habrían registrado hace cuatro o cinco meses, aproximadamente, pero recién ahora tomó conocimiento de ello gracias a la intervención de la hija del acusado.

“Después de hablar con la hija del hombre me atreví a preguntarle a mi nena si había pasado algo pero ella, llorando, no me quería contar nada. Sólo me dijo que el otro hombre ‘le hizo algo’. Ahí llamé a la hermana mayor que vino para contenerla. Ella se quedó a dormir con ella, conversó y bueno, la nena contó todo. Contó que cuando la madre se iba a trabajar él tipo se metía en la pieza y le amenazaba. Le decía que si no hacía lo que él le pedía la madre iba a ir presa. Así fue como la violó durante no sé cuánto tiempo, pero la cuestión es que mi hija quedó embarazada y encima le hizo un aborto”, relató.

El denunciante afirmó que después de enterarse de la situación hizo memoria y recordó que tiempo atrás la nena había tenido dolores de panza y presentaba pérdidas o hemorragias que se habían prolongado durante al menos dos semanas.

“Una vez vino dos fines de semana de seguido con pérdidas, después se mejoró. Era raro que estuviese tanto tiempo indispuesta. Yo hablé con mi ex pero confié en ella. Ella me dijo que era un cambio por la edad, por las hormonas, pero en ese tiempo ya había sido que le habían hecho el aborto. Ahora yo me puse a pensar y relacioné todo. Ella ahora está traumada y no deja que nadie la revise”, continuó.

Tras la denuncia, en el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón, que ordenó la detención del sospechoso, entre otras medidas.

El acusado fue identificado como Juan B. (55) y está privado de su libertad desde ayer a la mañana tras un procedimiento realizado por efectivos de la Dirección Homicidios, que rastrearon sus últimos movimientos y lo localizaron en Garupá.

Fuentes consultadas indicaron que el detenido hoy será trasladado al juzgado para prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, las autoridades ya solicitaron turno para realizar la cámara gesell con la niña y también aguardan que los especialistas del cuerpo médico forense puedan examinar a la víctima.

“Al tipo ya lo agarraron. Para mí es un violador menos en la calle. Por suerte actuaron rápido, agradezco a la Justicia y a la Policía. Ahora nosotros queremos que se averigüe lo del aborto y que ellos también paguen sus responsabilidades. De mi ex no sé si también estaba amenazada para no haber pedido ayuda antes, pero espero lo que decida la Justicia”, cerró el denunciante.