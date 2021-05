Sueña con las grandes ligas

viernes 21 de mayo de 2021 | 4:00hs.

Cuando Thiago Messa (17) tenía todo listo para arrancar su gira internacional el año pasado, la pandemia de coronavirus le puso un alto a sus ilusiones.

El posadeño entrenó en su casa y cuando tuvo la chance de volver a su Itapúa Tenis Club querido no lo dudó. Se esforzó el doble y cuando regresó la actividad puso en marcha su viaje continental, pero ahora apunta a Europa.

“La idea es poder el año que viene poder jugar algún Grand Slam. Este año quiero terminar entre el top 200 y 300, para arrancar top 100 o al borde el año que viene”, contó Messa, quien aprovechó el fin de su gira por Perú para regresar a la Tierra Colorada.

El tenista misionero estuvo desde el 26 de abril al 15 de mayo jugando diferentes torneos en tierras incaicas y se quedó con el subcampeonato en dobles en el ITF J5 Junior Open de Lima, que se disputó en el Lawn Tenis Club de la Exposición de la capital peruana sobre polvo de ladrillo, junto al bonaerense Juan Ignacio Lombisano.

Más allá del resultado, el misionero destacó la experiencia adquirida y el nivel que demostró en Perú.

“En el torneo fui de menor a mayor. Terminé jugando un gran tenis, ganando buenos partidos tanto en singles como en dobles. Tuve la experiencia de compartir cancha con jugadores top 100, que ahora se van a Roland Garros y fue una gran experiencia”, sintetizó.

Jugar los Grandes es el sueño del posadeño, pero sabe que debe ir paso a paso y que para ello debe continuar entrenando duro.

“Ahora volveré dos meses a Buenos Aires, a entrenar a full, para poder viajar en agosto a Europa. Iría primero a Portugal y España y después viajaría a Panamá”, comentó sobre el calendario que tiene planificado.

A fortalecer el juego

El objetivo de Thiago está claro, pero también sabe que tiene que mejorar algunos puntos de su juego para entrar al top 100. El misionero hoy se encuentra en el puesto 624 del ranking de juniors, avanzó más de 100 puestos desde abril hasta la fecha, pero necesita más puntos para alcanzar su meta del 2021.

“Los que hacen la diferencia juega sólido y profundo. No erran. Hay uno o dos que pegan muy fuerte, pero la diferencia es la solidez”, confesó el misionero y aseguró que “mejoré la intensidad y la solidez. Para meterme entre los mejores me hace falta un poco de potencia, tener un tiro más fuerte. Faltan mejorar detalles”.

Pero esos detalles de los que habla el joven tenista están dentro y fuera de la cancha. Por eso Thiago sumó un psicólogo deportivo a su grupo y confesó que eso le dio un plus.

“El tenis es psicológico. Quizás jugás contra un rival que tiene mejor tiro, pero si planteas bien el partido tenés un plus .Empecé hace poco con el psicólogo deportivo y en los últimos torneos tuve partidos duros, largos, a tres sets y tuve un plus en la cabeza”, contó.

“Soy muy fuerte mentalmente y bicho para jugar. Si veo que al rival está bien, trato de enfriar el partido y veo cómo no le gusta jugar al otro. Me acomodo dentro del partido. Si le gusta jugar fuerte, devuelvo con slice o globos”, analizó.

Mientras divide su tiempo entre el tenis y el estudio, Messa reconoció que la vida que eligió es “sacrificada”. “Siempre estamos lejos de nuestras casas, de nuestras familias. Hay que ser muy responsable. Al estar solo tenés más libertad y si no estás enfocado te podes desviar del camino”, expresó.

“Yo me fui a Buenos Aires para cumplir el sueño de jugar Grand Slams y antes de hacer algo que no está bien me pongo a pensar para qué fui. Trato de no hace boludeces”, bromeó el joven que se ilusiona con llegar a Roland Garros en 2022.