El arte contemporáneo fluye en la Tierra Colorada

viernes 21 de mayo de 2021 | 0:25hs.

Dicen que el arte limpia la vida cotidiana. Hoy, cual destello de luz en medio de la oscuridad, el arte se reingenia, reinventa y sigue fluyendo pese a todo; y el trabajo que llevan adelante los artistas encuentra la forma de expresarse y hacerse público pese al contexto que nos toca transitar.

En Posadas, a más de un año de convivir con el coronavirus, dos artistas encontraron la manera de hacer visible sus creaciones y lo compartieron además con otro puñado de trabajadores visuales, creando así un grupo -que sigue abierto a todos aquellos contemporáneos que quieran sumarse- que busca promover, difundir y crear un circuito de fomento y comercialización.

Se trata de Píccola Gallerie d’ Arte, (@piccolagalleriadearte en Instagram) un pequeño y acogedor espacio situado en el corazón del centro posadeño (La Rioja 335), un lugar en el que el trajín agitado de la ciudad irradia otra energía, otro color, otra fluidez y perspectiva.

Las cuatro paredes del lugar están repletas de obras. Allí convergen una gran variedad de disciplinas y artistas. Fotografías, pinturas, dibujos, marroquinería, indumentaria, esculturas, joyas y más; en ese lugarcito hay espacio para todo.

“Comenzamos con este proyecto cuando sólo surgió la pandemia y hace un tiempo pudimos inaugurarlo. Resulta que esos meses de encierro nos permitió a los artistas contar con más tiempo para crear y producir obras, pero no así para exhibirlas o mostrarlas al público. Así que, como este local es de mi familia- y justo quedamos sin inquilinos- me surgió la idea de crear un espacio en el que podamos mostrar nuestras creaciones artísticas y así renovar esa energía creativa o simplemente compartirla con el público”, detalló la artista Karen Szychowski, en diálogo con El Territorio, detallando además que al principio sólo habían tres o cuatro obras en el lugar -además de las suyas-; pero con el tiempo el espacio se fue llenando de diversidad.

Karen compartió su idea con Marta Andersen y juntas se encargaron de materializar un proyecto que busca expandirse al mercado -tanto local como internacional- y generar espacios de exhibición, difusión y venta para todos los artistas de Misiones que quieran sumarse a la apuesta.

“Píccola es un espacio de gestión cultural con el fin específico de promover y apoyar el arte contemporáneo local”, explicó Andersen sobre la galería que surgió de manera espontánea y como una “perfecta sinergía que conjugó nuestro amor por el arte”, como ella misma supo explicar.

El proyecto es autogestivo y creado en conjunto con los artistas que conforman la galería. El espacio se encarga de hacer la curaduría y toda la cuestión administrativa de las obras, ya que al ser galería se debe emitir un certificado, y los artistas fijan el precio al que desean vender sus creaciones. Los productos que se vendan son ganancias particulares de cada creador.

Actualmente, además de las impulsoras del espacio, hay 15 artistas que exhiben sus creaciones en la galería: Violeta Bondarenco, Elías Bankowski, Jimena Bueno, Florencia Glomba, León Federico Otaño, Verónica Navajas, Elvio Darío Ávila, Paula Marzana, María Tresomas, Iván Marzoratti, Joaquín Benitez, Ofelia Cendra, Fado Facundo Edgardo Tejeda Cajas, Luis Kuziw, y Rudi Antonio López Albucco.

“Con este proyecto apostamos al trabajo de los artistas y a generar espacios de exposición y circulación de nuestras obras. Lo hacemos con ganas de que el arte sea fluido en nuestro mercado, que es algo que no está todavía muy instalado en nuestro contexto”, detalló Szychowski.

“Nuestra intención es que nuestro arte local fluya y también se expanda al exterior. El trabajo de los artistas conforma nuestro patrimonio histórico y cultural. Por eso buscamos darle importancia a nuestra cultura, a nuestra historia a través de la generación de este espacio”, agregó por su parte Andersen.

La galería es atendida por sus creadoras, quienes ceden su tiempo todos los jueves, viernes y sábado de 17 a 20, para atender el espacio. z