Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en la Franja de Gaza

viernes 21 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El gabinete de seguridad de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) acordaron ayer un alto el fuego que entró en vigor en la madrugada de hoy y que fue logrado con mediación egipcia, tras intensos esfuerzos internacionales para poner fin al mayor enfrentamiento en Gaza desde 2014 que duró 11 días y dejó casi 250 muertos.

Al menos 232 palestinos y 12 israelíes murieron en esta escalada de agresión, y unos 1.700 palestinos resultaron heridos en la Franja de Gaza, a la vez que ciudades de Israel sufrieron daños por los 3.700 cohetes lanzados por Hamas. Además, 75.000 personas abandonaron sus hogares en ese enclave y la OMS pidió ayer acceso a la zona para ayudar a los lesionados.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó en un comunicado que el gabinete de seguridad de Israel acordó por unanimidad aceptar una propuesta egipcia para un alto el fuego “mutuo”, “sin ninguna condición previa”, citó Haaretz.

Un funcionario de Hamas señaló que se acordó un cese el fuego “mutuo y simultáneo a partir de las 2 del viernes (hoy)”.

Hace días que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instaba a Netanyahu, a cesar los ataques. El miércoles también Francia presionó en el Consejo de Seguridad de la ONU por un alto el fuego, pese a que Estados Unidos no lo avaló.

Mientras el jefe del servicio de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, que aterrizó ayer en Tel Aviv, había mediado entre las partes, el enviado especial de la ONU en la zona, Tor Wennesland, se había reunido en Qatar con los dirigentes de Hamas, Ismail Haniyah y Jaled Meshal, para concretar cómo y cuándo se iniciaba la tregua.

Según Hamas, el alto el fuego se iniciaría de forma “mutua y simultánea”. Funcionarios israelíes precisaron que la fórmula es “calma a cambio de calma”.

“Israel difunde rumores de que aceptamos la tregua pero aún no hay ningún acuerdo”, avisó ayer por la mañana el dirigente de Hamas, Husam Badran, aunque posteriormente el grupo admitió que aceptarían una tregua a partir de hoy. Eso sí, siempre transmitiendo el mensaje de que no se arrodillan por un alto el fuego, en el marco de su estrategia de proclamar la “victoria de la resistencia”, no sólo en Gaza sino en Jerusalén Este.

A favor y en contra

Según Direct Polls, el 72% de los israelíes se muestra a favor de seguir la ofensiva. En Ashkelón, la ciudad israelí más atacada en esta escalada, la oposición a una tregua es explicada por una de sus habitantes, Magi Maimon: “No queremos una tregua para que dos semanas después los terroristas vuelvan a atacarnos. Hay que acabar de una vez por todas con esta pesadilla”.

Para la población de Gaza, la tregua no era una opción más, sino una necesidad vital. En este enclave, en el que más de 50.000 desplazados hallaron refugio en las escuelas de la ONU, la destrucción aumenta a medida que pasan las horas y siguen las bombas.