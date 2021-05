Karina Jelinek habló de su deseo de convertirse en madre

viernes 21 de mayo de 2021 | 6:01hs.

En plena entrevista con J Mammon, Karina Jelinek habló de su anhelo de ser madre y aseguró que en poco tiempo tendrá novedades dado que decidió iniciar el proceso de adopción.

El conductor de Los Mamones le preguntó a su invitada, con quien lo une una gran amistad, si tiene ganas de convertirse en madre y la respuesta de Karina fue inmediata: “Me encantaría”.

Acto seguido, Jey le consultó por la versión que indica que en sus planes estaría subrogar un vientre en Miami, al igual que hicieron muchos famosos como Luciana Salazar, Marley y Flavio Mendoza, pero ella se encargó de desmentirlo y hasta lanzó una crítica: “No hace falta ir allá para hacer esas cosas”.

Sin embargo, reconoció que en algún momento contempló la posibilidad de hacerlo pero que se volcó más por la opción de adoptar: “Hay tantos nenes que no tienen a dónde ir que me encantaría. Si fuese así me gustaría tener un harén en mi casa y que estén ahí felices y no que solo salgan de mi panza”.