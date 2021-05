Aprueban pedidos de informes respecto a los hechos sucedidos con el Intendente Fabio Martínez

jueves 20 de mayo de 2021 | 21:45hs.

El Concejo Deliberante aprobó tres pedidos de informe por los hechos sucedidos en la noche del viernes 7 y sábado 8 de mayo en un procedimiento llevado a cabo por el Servicio Penitenciario Provincial donde se vio involucrado el Intendente Fabio Martínez.

Los pedidos de informe sobre lo acontecidos están dirigidos a Servicio Penitenciario Provincial y a la Unidad Regional III, donde se solicita que informen al Concejo Deliberante sobre lo actuado por los efectivos de las fuerzas de seguridad. El pedido de informe establece un plazo de 10 días.

Además se le pidió al intendente Fabio Martínez que informe por escrito su versión de los hechos en el plazo de 5 días.

Antecedentes

En la noche del viernes 7 de mayo efectivos del Servicio Penitenciario Provincial en las cercanías de la planta de tratamiento de residuos cloacales perteneciente a la CEEL, donde se grabó un video que tomó repercusión pública a nivel nacional, debido al supuesto estado de ebriedad del Intendente Fabio Martínez.

Los integrantes de la fuerza de seguridad estaban en la búsqueda de un prófugo de la UPIII conocido como Bola 8.

Tras la repercusión mediática del tema el Martínez dio su versión de los hechos en un comunicado de prensa confeccionado el lunes 10 de mayo en horas del mediodía, negando su estado de ebriedad, denunciando que fue golpeado por los integrantes de SPP - que no se hallaban debidamente identificados - y que la policía provincial se hizo presente en el lugar por un pedido realizado por él.

La Unidad Regional III, hasta el momento, no dio ningún comunicado oficial respecto a lo sucedido y el accionar que le cupo a sus efectivos, y sólo trascendió un documento interno de la fuerza, donde se afirma que Martínez no estaba ebrio y que no se le realizó el test de alcoholemia por ser “persona pública y no haber denuncia alguna por parte de los integrantes del SPP”.

Por su parte el SPP no hizo ninguna declaración aunque pasó a disponibilidad y le inició sumario a los efectivos actuantes.

Los proyectos aprobados por el Concejo Deliberante se fundamentan en la necesidad de dar con la verdad de todo lo sucedido, teniendo en cuenta la representatividad dela figura del Intendente, y la repercusión negativa que tuvo la situación en lasociedad.