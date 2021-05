Confirmaron la presencia de la cepa manaos en Santo Tomé

jueves 20 de mayo de 2021 | 15:51hs.

A la lista de localidades donde ya se había confirmado la cepa Manaos (Capital, Paso de los Libres, Saladas, Curuzú Cuatiá y Goya), ahora se suma Santo Tomé, según lo confirmó la profesional de la salud Carolina Galarza, quien integra el equipo de trabajo de Covid-19 en el Hospital San Juan Bautista. Los médicos insisten en la responsabilidad individual.

La médica infirmó que: “ayer a última hora nos avisaron que una de las personas fallecidas de la ciudad de Santo Tomé, a nuestros pacientes les hacemos hisopados permanentes y enviamos al Instituto Malbrán, sufría de una nueva cepa, la renombrada cepa Manaos”.

En este sentido, la profesional de salud afirmó que “esta situación cambia rotundamente a lo que nosotros veníamos ya previendo, por el hecho de que la mayor cantidad de personas afectadas tenían entre 30 y 40 años, tenemos niños afectados y derivados a Corrientes capital, tenemos neonatos afectados y derivados a Corrientes capital. Esto nos hacía presuponer que el comportamiento de lo que tuvimos el año pasado realmente difirió. Y los resultados de la muestra de ayer nos termina de demostrar lo que ya veníamos sospechando”.

Llamó a la reflexión respecto al comportamiento social y a la responsabilidad de cada persona, “queremos dejar bien en claro que la situación se invierte totalmente. Hasta ahora quedábamos como responsables todo el Comité de Crisis, el equipo de salud, el equipo de la Municipalidad, las fuerzas. Nosotros veníamos sosteniendo y ayudando a que la población tome un comportamiento o una conducta adecuada, y ajustarse a los protocolos que ya se venían repitiendo desde hace más de un año. Hoy la responsabilidad está totalmente en la población, no nos podemos hacer responsables nosotros”.

Por último imploró por un cambio de actitud en la sociedad. “Llamamos a la población a que empiece a pensar diferente, porque si no pensamos diferente, no vamos a salir. Y yo quiero confiar en el pueblo de Santo Tomé, por lo tanto, el comportamiento debe ser diferente, yo no puedo culpar al otro. No puedo decir que me enfermé por culpa del otro”, cerró.