Argentina rozó los 40 mil contagios y Misiones marcó un nuevo pico con 171

jueves 20 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Por segundo día consecutivo, Argentina batió su récord de contagios de coronavirus. El gobierno nacional confirmó 39.652 casos. Además se informaron otras 494 muertes y volvieron a subir las internaciones en terapia intensiva por Covid-19.

El parte diario del Ministerio de Salud incluyó -por segunda vez en la semana- una carga atrasada de datos de la provincia Formosa, que reportó 5.016 positivos, de los cuales 1.071 son de ayer y otros 3.945 de meses anteriores.

Así, la cifra nacional de contagios superó el pico que se había registrado el martes, con 35.543. Incluso, si se descuentan los casos notificados con demora de Formosa serían 35.707 contagios.

Así, el país llegó a un total de 3.411.160 contagios acumulados y hubo más de 72.265 muertes desde el comienzo de la crisis sanitaria global.

Otro dato preocupante es que por 12° día consecutivo volvió a aumentar la cantidad de pacientes graves internados en terapia intensiva. Actualmente son 5.877 en todo el país, lo que representa un alza de casi 500 internados en una semana.

La ocupación de camas críticas -por todas las patologías- es del 72% a nivel nacional y del 76,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Por el impacto de la segunda ola, Argentina es hoy el cuarto país con más infectados diarios a nivel mundial. El promedio de los últimos siete días -del 12 al 18 de mayo- fue de 25.773.

Esta cifra sólo es superada por India (que promedia 307.913 casos y sufre un devastador avance de la crisis sanitaria), Brasil (64.304) y los Estados Unidos (31.203).

Desde la perspectiva del médico intensivista Arnaldo Dubin, el colapso sanitario no está próximo a ocurrir sino que ya sucede desde hace semanas. “Hace rato que estamos colapsados, los porcentajes que se brindan representan números huecos sin ningún significado definido. Cuando nosotros nos referimos a colapso es porque hay un desborde. Me refiero a los sistemas sanitarios y particularmente el eslabón más débil, que es la terapia intensiva. Los recursos físicos y tecnológicos, los insumos y la medicación para satisfacer las demandas epidemiológicas no alcanzan”, planteó el jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Y agregó: “El marcador más importante del colapso es el aumento de la mortalidad. En la provincia de Buenos Aires hay un 67% de mortalidad en terapia intensiva. Son valores altísimos, inaceptables”.

“Cuando todos los lugares estén ocupados al 100%, lo único que podremos hacer es contar muertos en la calle. No tenemos que esperar a que la situación continúe empeorando para hacer algo. Están muriendo más pacientes de lo que deberían”, insistió Dubin.

Si bien a partir de las restricciones en el Amba los casos habían iniciado un descenso, desde hace días repuntaron y el ascenso comienza a reflejarse en las provincias.

Por su parte, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), reflexionó: “De los 35 mil y pico de personas contagiadas el martes, en 10 o 14 días, el 5% necesitará una cama, es decir, más de 1700 individuos. Son espacios que no tenemos y que no vamos a tener. La verdad es que el panorama es muy dramático”

Misiones batió récord

La provincia de Misiones reportó ayer 171 contagios de coronavirus, la máxima cifra para una sola jornada hasta ahora. La marca anterior había sido el 29 de enero, cuando se registraron 168 casos. Además hubo cuatro fallecidos: todos eran menores de 60 años pero padecían comorbilidades que complicaron su estado de salud.

La más joven fue una mujer de 47 años, quien padecía hipertensión y diabetes y era oriunda de Campo Viera, aunque falleció en el Samic de Oberá. También falleció una mujer de 57 años con obesidad e hipertensión, oriunda de Bernardo de Irigoyen, pero fallecida en el Samic de Eldorado.

El tercero fue un hombre de 58 años con obesidad y diabetes, de Campo Grande pero fallecido en el Samic de Oberá, y finalmente otra mujer, de 59 años con hipertensión y diabetes, oriunda de San Javier y fallecida en el Samic de Oberá.

Pese al incremento de casos, la tierra colorada está entre las siete provincias argentinas con menor cantidad de casos. A la fecha, hay 1.264 casos activos de los cuales 95 están internados, aunque la capacidad de camas de terapia intensiva en Misiones todavía puede dar respuesta a los enfermos de Covid y otras patologías.

Del lado opuesto, hay 16.946 recuperados de los cuales 128 recibieron el alta ayer y hay 6.320 personas aisladas preventivamente.

Muertes en Paraguay

Paraguay registró esta semana la cifra más alta de muertes por coronavirus en una jornada, con 110 sobre 2.700 contagios, informó el Ministerio de Salud Pública del país.

Según los datos de fallecidos discriminados por franjas etarias, hubo cinco víctimas entre 20 y 39 años de edad, 33 estaban en la franja entre 40 y 59 años y 72 tenían 60 años y más.