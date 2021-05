Tom Cruise un actor que también se preocupa por ser una gran persona

jueves 20 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Es el único actor de Hollywood que logró que su nombre, por contrato, aparezca solo y rutilante antes del título de la película. Tom Cruise es el que irrumpió en 1986 con Top Gun e inmediatamente se convirtió en la fantasía de miles pero que, desde entonces, sistemáticamente demandó a todo medio, nacional o local, americano o europeo, que sugirió que fuera homosexual o que vivía atrapado en una secta o que era estéril.

En los últimos cuarenta años Cruise protagonizó las películas más taquilleras, los divorcios más herméticos y la “ninguneada” más grande: jamás ganó un premio Oscar. Desde hace 40 años pertenece por hecho y derecho a la categoría “súper estrella megafamoso todos sabemos quién es”.

Es sabido que cuando filma, Cruise prioriza la película por encima de todo. Su compromiso con el personaje es tal que en las escenas de riesgo jamás usa dobles.

Lo único que exige es tener a su disposición varias prendas de ropa interior, muy cómodas, para poder realizar con total libertad los movimientos de acción más exigentes y sin incidentes ni alguna imagen comprometedora. Seguro de lo que puede, a los 58 años y filmando Misión Imposible 7 no dudó en saltar desde un precipicio en paracaídas y con una moto. En la película había varias escenas bajo el agua y Tom comenzó a entrenar para poder permanecer sumergido.

“Mi récord de estar bajo el agua está en 6.30 minutos. No querría repetirlo, entrené todo los días a 40 metros de profundidad. Estuvimos 10 días grabando escenas en las que tenía que estar más de tres minutos bajo el agua”, dijo asegurando que se toma sus papeles en serio.

Su obsesión por la escena perfecta es tal que en 2017 mientras filmaba La Momia insistió en rodar la escena del accidente del avión en gravedad cero porque quería que “el espectador viva la experiencia de la forma más realista posible”.

El director le propuso filmar con un decorado rotatorio pero la estrella se plantó y exigió hacerla en uno de los aviones con ausencia de gravedad que se usan para entrenar astronautas conocidos como “vomits comets”.

Fueron necesarios dos días de rodaje, cuatro vuelos y 64 tomas hasta que finalmente se consiguió. No obstante no llegó a cubrir el récord conseguido en Ojos bien cerrados, Stanley Kubrick, el director buscando la toma exacta lo obligó a pasar por una puerta 95 veces y Cruise no protestó ni bufó una sola vez.

Tom se propuso ser el mejor actor de películas de acción de los últimos tiempos y su actuación en la saga de Misión Imposible lo confirma. Pero hace poco trascendió un hecho que demuestra que en la vida real también puede ser un héroe. El actor salvó la vida de su coprotagonista Elisabeth Shue durante la filmación de la comedia Cocktail, de 1987.

El episodio salió a la luz luego de que el diario británico The Sun reportara que Cruise rescató a un camarógrafo que se resbaló del vagón de un tren en movimiento mientras filmaba una escena de riesgo en Misión imposible 7.

Una gran persona

Pese a su profesionalismo casi lindante con la patología obsesiva, Tom es capaz de grandes gestos con sus compañeros. Bill Hader, su coestrella en ese delirio hermoso e imperdible que es Una guerra de película, explicó cómo Cruise aceleró la filmación solo para ayudarlo.

Era 2010 y habían pasado nueve años del atentado a las Torres Gemelas. Al set, instalado en una isla de Hawai llegó la noticia de que había un coche bomba en Nueva York. La noticia ya era aterradora pero se puso peor cuando se supo que la mujer de Hader y su hija recién nacida vivían cerca del incidente. El actor intentó contactarse con ellas, pero fue imposible comunicarse. Su desesperación era evidente, Cruise se acercó y le preguntó si estaba bien. Él le explicó lo sucedido y la súper estrella puso a todos a trabajar para que lo que estaba planeado como dos días de filmación se resolviese en 45 minutos. Después usó sus influencias para que Hader consiguiera lugar en un vuelo esa misma noche. Seis horas después estaba al lado de su mujer. “Me dijo, te llevaremos a casa esta noche y bam, lo consiguió. Así es trabajar con Tom Cruise”.

Aunque uno se lo imagina inaccesible suele estar muy pendiente de sus compañeros. Todos los años les manda una torta de Navidad a los actores de reparto que trabajaron con él, regala obsequios en los cumpleaños y siemrpe se destacó como una persona muy romántica para con sus ex parejas. Además de tomarse muy en serio sus papeles, se preocupar por ser una buena persona.