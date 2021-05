Estudios descartaron alcohol y drogas en Negrete al momento del ataque

miércoles 19 de mayo de 2021 | 22:30hs.

A más de un mes del hecho que sacudió a la sociedad posadeña, el expediente que investiga el caso Negrete-Sánchez continúa sumando elementos de prueba y en las últimas horas la Justicia recibió el informe toxicológico que descartó la presencia tanto de alcohol como de estupefacientes en el organismo del acusado al momento del ataque.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el informe de la pericia toxicológica fue elevado ayer al Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, y allí se concluye que al momento del hecho Santiago Negrete estaba lúcido, sin ningún tipo de sustancia que pudiera haber alterado su consciencia.

Si bien el resultado del estudio no modifica el panorama de la investigación, sí confirma que aquella madrugada del 13 de abril el acusado era consciente de sus actos y, por ende, comprendía también la criminalidad de estos. Además, la incorporación de la pericia al expediente constituye un nuevo elemento de prueba con sustento científico a tener en cuenta en la continuidad de la causa que tiene al muchacho imputado por los delitos de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en concurso con portación ilegítima de arma de fuego.

Anteriormente, las autoridades al frente de la investigación ya habían recibido los resultados de las pericias balísticas y telefónicas.

La primera de ellas tuvo dos conclusiones de importancia. En primer lugar confirmó que la pistola calibre 22 milímetros incautada en la escena era apta para disparar y, en segundo término, que tanto las vainas servicias secuestradas como la munición extraída del maxilar de la víctima habían salido del mismo arma.

Otro elemento que ya había sido elevado al juzgado interviniente se trató de un informe preliminar sobre el peritaje telefónico en el cual se accedió a parte de los chats entre los implicados, donde -en principio- no habría surgido nada de importancia para la causa.

De esta manera, según detallaron fuentes consultadas, la única pericia que quedaría pendiente hasta el momento serían los cotejos genéticos, aunque prácticamente nada está puesto en duda dado el caudal de indicios y otros elementos de prueba que comprometen a Negrete.

Querella admitida

Por otra parte, en la víspera también se supo que las autoridades del juzgado interviniente admitieron el pedido de ingreso al expediente en carácter de querellantes particulares de los letrados José Luis Rey y Pedro Hurtado.

Esto quiere decir que, a partir de ahora, los letrados que representan a la familia de Manuel Sánchez (19) no sólo tendrán acceso al expediente, sino que también podrán formar parte activa de la investigación, participando de audiencias, proponiendo las medidas de prueba que consideren necesarias y emitiendo opinión sobre planteos.

El caso

El caso que se encuentra bajo investigación se registró entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de abril, instancia en la cual Sánchez terminó siendo atacado a tiros, puñaladas y golpes de puño en cercanías al barrio Villa Urquiza de Posadas.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el lunes 12, minutos antes de la medianoche. Sánchez había estado en la casa de su novia, hasta que se retiró de allí a bordo del Volkswagen Voyage de su familia y se dirigía hacia su casa por la avenida Chacabuco cuando antes de llegar a la Francisco de Haro observó que al costado de la acera estaba Negrete haciéndole señas para que pare.

Allí, Sánchez frenó porque ya conocía de antes al otro muchacho y lo alzó. Nunca sospechó nada raro.

Fue así que al cabo de unas pocas cuadras y unos pocos minutos se produjo el primer ataque: dos disparos con una pistola calibre 22 que Negrete había llevado dentro de su mochila.

Uno de esos disparos impactó en un pómulo de Sánchez, que perdió el control del vehículo y acabaron estrellados contra un poste de luz en una vereda al costado de la avenida Maipú -continuación Chacabuco-, casi calle Perito Moreno.

Afortunadamente, el proyectil no alcanzó a provocar lesiones de riesgo y quedó alojado en el maxilar de la víctima hasta que recién dos semanas después pudo ser extraído mediante una intervención quirúrgica.

El ataque a tiros habría ocurrido ya cerca de las 00.10 del martes, pero los disparos no significaron el fin de las agresiones.

Después de eso -según relató la propia víctima en su denuncia radicada un día después mientras estaba internado en el hospital-, Negrete descartó el arma de fuego y tomó un cuchillo tramontina que también habría llevado en la mochila.

Con ese cuchillo habría comenzado a lanzarle estocadas a Sánchez, que mientras tuvo fuerzas atinó a protegerse con las manos y por eso sufrió varios cortes en sus extremidades.

La víctima salió a correr, pero en dos oportunidades fue alcanzado por el agresor. Esta persecución a las corridas quedó registrada por cámaras de seguridad y también fue presenciada por al menos dos testigos circunstanciales, entre ellos una enfermera, que justo había sacado a pasear a su perro y se topó con la dramática y violenta escena.

Allí Negrete intentó huir pero no pudo porque un patrullero lo interceptó y desde ese momento permanece detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Dos. Hasta el momento su defensa no realizó ningún pedido ni planteo en particular.